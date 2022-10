MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Mehrere Stunden suchten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nacht zum Freitag nach einer 75-Jährigen, die sich in hilfloser Lage befand. Gegen 01:00 Uhr wurde die Seniorin unterkühlt von einer Polizeistreife gefunden. Die Frau ist soweit wohlauf, wurde aber dennoch in eine Klinik eingeliefert.



Gegen 20:40 Uhr wurde die 75-Jährige von einer Angehörigen bei der Marktheidenfelder Polizei als vermisst gemeldet. Nachdem davon ausgegangen werden musste, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befand, wurde unter Einsatzleitung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Rund 75 Einsatzkräfte von Polizei, darunter auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthundeführer, der Feuerwehr, des BRK sowie der DLRG Rettungshundestaffel mit fünf Hunden durchkämmten in den folgenden Stunden Felder und Wälder im Bereich Michelrieth. Bis 00:30 Uhr verlief die Suche ohne Erfolg.



Nach einem Hinweis eines Jägers wurde der Bereich Schreckenmühle genauer überprüft. Letztlich war dies entscheidend und eine Streife konnte die Frau gegen 01:00 Uhr auf einem Waldweg antreffen und in Gewahrsam nehmen. Noch vor Ort wurde die 75-Jährige vom Rettungsdienst erstversorgt. Dehydriert und unterkühlt kam sie danach in eine Klinik.