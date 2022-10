KIRCHROTH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 26.10.2022 erhielt eine 61-jährige Frau aus Kirchroth einen Anruf von einem vermeintlichen Enkel, der ihr gegenüber eine Notlage vorgab.

Die Frau erkannte den Betrugsversuch sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Parallel verständigte sie die Polizei.

Unter Anweisungen der Kriminalpolizei gab sie sich gegenüber den Betrügern weiterhin ahnungslos – und diesen fiel nicht auf, dass die Frau zusammen mit der Polizei den Spieß umdrehen würde. Über mehrere Stunden hinweg hatte sie weiterhin Kontakt mit den Betrügern sowie mit der Polizei. In Absprache mit der Polizei fand schließlich eine Übergabe zwischen dem Abholer, der sich nach wie vor „in Sicherheit“ wägte, und der Frau statt.

Nach von Beginn an umfangreich eingeleiteten Maßnahmen durch die Polizei wurde der 61-jährige Abholer schließlich abends festgenommen, als er sich ins Ausland absetzen wollte. Gegen ihn wurde heute (27.10.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg führt zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern die Ermittlungen zu der Tat.

Warnhinweise der Polizei

Viele Menschen denken sich nun vielleicht: „Ich erkenne meine echten Enkel doch auch?“ Doch die Täter schaffen es oft auf perfide Weise, sich Glaubwürdigkeit und damit auch das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen.

In solchen Betrugsfällen kommen Anrufe nicht nur von unbekannten Nummern. Lassen Sie sich also nicht von scheinbar vertrauten Telefonnummern täuschen – diese sind leicht technisch zu fälschen („Call ID Spoofing“).

Stellen Sie im Zweifel dem Gegenüber am Telefon Fragen, die nur der oder die vorgebliche Angehörige wissen kann. Unterbrechen Sie das Gespräch und rufen Sie das Familienmitglied selbst unter der eigens bekannten Nummer an, um zu prüfen, ob sich dieses wirklich in einer Notlage befindet. Bewahren Sie einen kühlen Kopf und seien Sie am Telefon im Zweifel misstrauisch.

Um sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten, durchdenken Sie solche Situationen im Vorfeld. Reden Sie mit Ihren Angehörigen darüber.

Und wenn der Fall eines solchen Betrugsversuchs eintreten sollte – verständigen Sie umgehend die Polizei!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, POK Weiß, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 27.10.2022, 19:30 Uhr