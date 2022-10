SEEON-SEEBRUCK, ORTSTEIL ISCHL, LKR. TRAUNSTEIN. Hoher Sachschaden lautet die Bilanz nach einem Brand, der am Donnerstagnachmittag, den 27. Oktober 2022, in einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen war. Nach dem Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr übernahm die Kripo Traunstein die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am 27.10.2022 ging gegen 14:30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen brennenden Stall im Ortsteil Ischl in der Gemeinde Seeon-Seebruck ein. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden wurden daraufhin alarmiert.

Aus einer bis dato ungeklärten Ursache war der an das Wohnhaus angrenzende Stall in Brand geraten. In dem Stall waren ca. 110 Milchkühe von denen ein Großteil in Sicherheit gebracht werden musste. Eine mit drei Beamten der Polizeiinspektion Waldkraiburg besetzte Polizeistreife die eigentlich auf der Rückfahrt von einem Einsatztraining war, konnte zusammen mit Einsatzkräften der Feuerwehr und Nachbarn helfen, die Kälber und Kühe aus dem brennenden Stall zu treiben.

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Der Brand entwickelte zwischenzeitlich eine derart große Hitze, dass am Nachbargebäude die Fensterscheiben zu Bruch gingen.

Beim Hinaustreiben der Tiere wurde eine Person leicht verletzt. Eine weitere Person erlitt eine Rauchgasvergiftung, konnte jedoch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinsch versorgt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde keines der Tiere verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.

Insgesamt waren etwa 200 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Seeon, Seebruck, Rabenden,Trostberg, Obing, Altenmarkt, Ising, Truchlaching und Trausnstein Land mit insgesamt etwa 30 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. Mehrere Rettungswägen waren ebenfalls vor Ort.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehren übernahm der Kriminaldauerdienst die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernommen.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können. Die Ermittlungen dauern an.