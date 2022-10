PASSAU. Wie bereits berichtet, wurde am Dienstag, 25.10.2022 gegen 11:30 Uhr, eine tote Person am Wasserkraftwerk Kachlet in der Donau treibend gefunden. Die Ermittlungen hierzu wurden von der Kriminalpolizeiinspektion und der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Diese ergaben, dass es sich bei der toten männlichen Person aus der Donau um den vermissten 25-Jährigen handelt, der in der Nacht von 16. auf 17.10.2022 bei Plattling an der Isarwelle in diese stürzte. Dieser konnte trotz umgehend eingeleiteter, groß angelegter Suchmaßnahmen in der Nacht nicht gefunden werden.

Zur Klärung der Todesumstände wurde eine Obduktion der Leiche durchgeführt. Diese ergab keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung. Somit ist von einem tragischen Unfallgeschehen an der Isar auszugehen.

