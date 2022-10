2090 – Verkehrsunfall: Vorfahrtsberechtigte stark alkoholisiert

Rain - Am Mittwochmorgen, gegen 05.45 Uhr, fuhr eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw auf der Unterpeichinger Straße in Richtung Westen. Zu diesem Zeitpunkt kreuzte ein 17-Jähriger mit seinem E-Scooter die Straße. Die ankommende und vorfahrtsberechtigte Autofahrerin erkannte den Rollerfahrer zu spät und erfasste ihn trotz Vollbremsung frontal. Bei dem Zusammenstoß schlug der 17-Jährige zunächst mit seinem Kopf auf die Windschutzscheibe des Pkw, wurde dann weggeschleudert und blieb einige Meter vor dem Pkw liegen. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, trug der 17-Jährige sogenannte „Headphones“, welche ursächlich sein könnten, dass er den ankommenden Pkw zu spät erkannte. Die Autofahrerin machte bei der Unfallaufnahme einen leicht verwirrten Eindruck. Bei ihr konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein der 60-Jährigen sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in den Räumen der Polizeiinspektion Rain durchgeführt. Der Rollerfahrer erlitt nach derzeitigen Kenntnissen eine schwere Gehirnerschütterung, Prellungen und seine Lippe wurde eingerissen. Er muss derzeit intensivmedizinisch behandelt werden.

Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Rain unter Tel.-Nr.: 09090/7007-0 zu melden.

2091 - Gelddiebstahl aus Lkw

Friedberg – Am gestrigen Mittwoch wurde in der Zeit von 13:30 Uhr bis 13:50 Uhr in Derching auf einem Parkplatz im Winterbruckenweg ein Lkw aufgebrochen. Der Lkw - Lenker verließ nur kurz seinen Lkw. Der unbekannte Täter drang in dieser Zeit in den Lkw ein und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-1710.

2092 - LKW für Unterführung zu hoch

Dinkelscherben - Gedankenlosigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwoch gegen 17:45 Uhr in der Eisenbahnunterführung an der Ustersbacher Straße in Dinkelscherben ereignete. Der 51-jährige Fahrer eines gemieteten 7,5 Tonnen LKW mit großem Kastenaufbau befuhr zur Unfallzeit die Ortsverbindungsstraße von Ustersbach in Richtung Dinkelscherben. An der nur 3,10 Meter hohen Bahnunterführung vergaß er offenbar, dass der gemietete LKW eine Höhe von 3,50 Meter hatte. Der Lastwagen prallte daher mit dem Aufbau gegen die Brücke. Dabei wurde der Kastenaufbau stark deformiert. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.