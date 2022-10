TÖGING AM INN, LKR. ALTÖTTING MÜHLDORF AM INN. Am frühen Mittwochmorgen, den 26. Oktober 2022, und am frühen Donnerstagmorgen, den 27. Oktober 2022, brach ein unbekannter Täter in zwei Bankfilialen in der Wolfgang-Leeb-Straße (Töging am Inn) und am Katharinenplatz (Mühldorf am Inn) die Münzautomaten auf und entwendete daraus Münzgeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen und bittet hierzu um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Ziel eines unbekannten Täters wurden die Münzeinzahlautomaten in zwei Bankfililen in der Wolfgang-Leeb-Straße in Töging am Inn und am Katharinenplatz in Mühldorf am Inn. Am Mittwoch, den 26. Oktober, 2022, brach der unbekannte Täter im Zeitraum von kurz nach 1.00 Uhr bis kurz vor 3.00 Uhr den Münzeinzahlautomaten in einer Bankfiliale in Töging am Inn auf und entwendete das sich darin befindliche Münzgeld. Am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, gingen zwei unbekannte Täter gegen 1.50 Uhr einen Münzeinzahlautomaten einer Bankfiliale am Katharinenplatz in Mühldorf am Inn an.

Der bzw. die Täter erbeuteten Münzgeld im mittleren vierstelligen Bereich. Der verursachte Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Das Fachkommissariat 2 für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen sowie die kriminaltechnischen Untersuchungen am Tatort.

Töging am Inn: Der männliche Täter war mit einer dunklen Jacke mit Kapuze mit helleren Einsätzen an den Seiten und einer dunklen Hose bekleidet. Die Kapuze war während den Taten ins Gesicht gezogen.

Mühldorf am Inn: Die beiden männlichen Täter waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Sturmhauben und Handschuhe.

Aufgrund der ersten Auswertungen der Videoaufzeichnungen ist ein Zusammenhang der beiden Taten wahrscheinlich.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/3673-0 um Hinweise: