WÜRZBURG / INNENSTADT. Von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter gewaltsam in einen Skateshop eingedrungen. Der Einbrecher entwendete Bargeld aus einer Kasse und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Der Einbruch in das Geschäft in der Katharinengasse muss sich dem Sachstand nach im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 09.30 Uhr, ereignet haben. Offenbar war der Täter durch eine Zugangstüre in einem unmittelbar angrenzenden Mehrfamilienhaus in den Skateshop gelangt, bevor er mehrere hundert Euro aus der Kasse entnahm und mit seiner Beute flüchtete. Der Schaden an der aufgebrochenen Tür dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.