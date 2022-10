Versuchte Einbrüche in Fahrradgeschäfte - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN U. KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte versucht, in zwei Fahrradgeschäfte im Altlandkreis einzusteigen. Ein möglicher Tatzusammenhang ist wahrscheinlich und wird von der Alzenauer Polizei geprüft.

Erstes Geschäft in Dettingen angegangen

Zwischen 23:45 Uhr und 00:15 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten drei Unbekannte gewaltsam die Zugangstür zu einem Fahrradgeschäft in der „Auwanne“ zu öffnen, scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben und flüchteten in Richtung des dortigen Kieswerks. Die Tatverdächtigen konnten bei dem Einbruchsversuch gefilmt werden und waren allesamt dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert.

Weiterer Einbruchsversuch in Kahl am Main

In der gleichen Nacht haben Unbekannte, dem Sachstand nach zwischen 01.15 Uhr und 01:40 Uhr, gewaltsam versucht in ein weiteres Fahrradgeschäft in der Straße „Zur Sandmühle“ einzusteigen. Auch hier scheiterten die Täter und konnten unerkannt entkommen.

Ermittlungen der Polizeiinspektion Alzenau

In beiden Fällen hat die Alzenauer Polizei die Ermittlungen übernommen und prüft auch einen Tatzusammenhang. Zudem steht im Fokus, ob die Täter auch für einen weiteren Einbruch in das Fahrradgeschäft in Kahl am Main im September verantwortlich sind.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Taxifahrer verhindert Unfallflucht - Begleiter des Unfallverursachers greift 39-jährigen Zeugen an

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nachdem ein Unbekannter am Mittwochabend einen geparkten Pkw angefahren hat, wurde er von einem Taxifahrer auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Ein Begleiter des Unfallverursachers bedrohte den Unfallzeugen daraufhin und ging diesen körperlich an. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ein 39-Jähriger befand sich am Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, in der Ludwigstraße vor dem Hauptbahnhof und wartete in seinem Taxi auf Fahrgäste. Hierbei konnte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Unbekannten beobachten, der mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug angefahren hat und im Begriff war, seine Fahrt fortzusetzen. Der 39-Jährige verließ daraufhin sein Taxi und machte den Unfallverursacher auf den Verkehrsunfall aufmerksam.

Ein Begleiter des Unbekannten nahm dies zum Anlass und begann den 39-Jährigen unvermittelt lautstark zu bedrohen. In der Folge ging er den Mann an, ließ kurze Zeit später von ihm ab und flüchtete zu Fuß.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

20-25 Jahre alt

165 cm groß

Dunkle Haare

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei nahm noch vor Ort ihre Ermittlungen gegen den unbekannten Angreifer auf. Die Verkehrsunfallflucht konnte durch die Beobachtung des Taxifahrers verhindert werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Unfall beim Abbiegevorgang - 46-jähriger Unfallverursacher mit über einem Promille

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Während der Unfallaufnahme nach einem Abbiegevorgang im Bereich der Anschlussstelle Hösbach konnte eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei am Dienstag bei einem der Unfallbeteiligten Alkoholgeruch feststellen. Der 46-jährige Lkw-Fahrer wurde nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhren ein 46-jähriger Lkw-Fahrer und der Fahrer eines Opel Meriva an der Anschlussstelle Hösbach am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, von der A3 ab und wollten an der dortigen Ampel beide nach links in Richtung Hösbach abbiegen. Während des Abbiegevorgangs geriet der 46-Jährige mit seinem Lkw auf die rechte Fahrspur und touchierte den Pkw an der hinteren Stoßstange.

Die beiden Unfallbeteiligten räumten die Kreuzung, vereinbarten sich in der naheliegenden Boschstraße zu treffen und von dort aus die Polizei zu verständigen. Die kurze Zeit später eintreffende Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach konnte bereits zu Beginn der Unfallaufnahme bei dem 46-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von deutlich über einem Promille.

Der 46-Jährige Mann musste die Streife in der Folge zur Dienststelle begleiten. Nach der Durchführung einer Blutentnahme und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Mann wieder entlassen. Die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt.

Führerschein und Personalausweis gefälscht - 29-Jähriger rechnet nicht mit geschultem Auge der Polizei

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Eine Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag hat für einen 29-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen. Der Mann, dem die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden ist, händigte einer Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei bei der Kontrolle auf der A3 gefälschte Ausweisepapiere aus.

Gegen 16:15 Uhr geriet ein Mercedes eines 29-Jährigen aus dem Raum Köln ins Visier einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Bei der anschließenden Kontrolle war für die Beamten schnell klar, dass es sich bei dem belgischen Führerschein und dem belgischen Personalausweis des Mannes um Fälschungen handelt.

Der 29-Jährige räumte schließlich ein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und die Dokumente auf Alias-Personalien ausgestellt wären. Er händigte in der Folge seinen deutschen Personalausweis aus. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Datenbestand brachte hervor, dass dem 29-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits 2013 durch das Amtsgericht Köln entzogen worden ist.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie einer Ordnungswidrigkeit auf Grund der falschen Namensangabe.

Mobiltelefon an Bushaltestelle entwendet - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 11-Jähriger befand sich am Mittwochnachmittag am Regionalen Omnibusbahnhof, als ein Unbekannter ihm sein IPhone aus dem Rucksack entwendet hat. Die Polizei hofft auf die Hinweise möglicher Zeugen.

Der 11-Jährige befand sich dem Sachstand nach zwischen 15:50 Uhr und 16:00 Uhr am Mittwoch am Busbahnhof in der Ludwigstraße. Nach einem Telefonat mit seiner Mutter steckte er sein rotes Iphone XR in ein Fach an der Rückseite seines Rucksacks. Als der Junge um 16:00 Uhr in den Bus einsteigen und seine Busfahrkarte vorzeigen wollte, stellte er das Fehlen seines Handy fest.

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Audi ohne Kennzeichen unterwegs - 63-Jährigen erwartet Ermittlungsverfahren

COLLENBERG, LKR. MILTENBERG. Auf Grund der fehlenden Fahrzeugzulassung endete für einen 63-Jährigen seine Fahrt am Dienstagabend. Der Mann war zuvor aufgefallen, da an seinem Audi keine Kennzeichen angebracht waren.

Der 63-Jährige war am Dienstag, gegen 22:30 Uhr, mit seinem Audi im Ortsgebiet unterwegs. Eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg stoppte den Mann schließlich in der Hauptstraße, da an seinem Pkw keine Kennzeichen angebracht waren. Während der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Audi aktuell überhaupt nicht zugelassen ist.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren nach der Abgabenordnung, dem Pflichtversicherungsgesetz sowie der Fahrzeugzulassungsverordnung. Zudem musste der Mann die Fahrzeugschlüssel abgeben und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

E-Bike vor Supermarkt entwendet - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Einen Zeitraum von lediglich zehn Minuten hat ein Unbekannter genutzt und am Mittwoch vor einem Supermarkt ein E-Bike entwendet. Die Aschaffenburger Polizei sucht Zeugen.

Ein 69-Jähriger befand sich am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 12:40 Uhr im EDEKA-Markt in der Südbahnhofstraße und stellte sein E-Bike hierzu unversperrt vor dem Eingang ab. Nach dem Verlassen des Geschäftes musste er feststellen, dass ein Unbekannter das Fahrrad der Marke Riese & Müller im Wert von 5.000 Euro entwendet hat.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Linker Außenspiegel an Daihatsu abgetreten - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 12:00 Uhr, hat ein Unbekannter in der Gentilstraße an einem geparkten Pkw den linken Außenspiegel abgetreten und einen Sachschaden von rund 300 Euro verursacht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Parkscheinautomat besprüht - Zeugen gesucht

MILTENBERG. Am Mittwoch stellte eine Mitarbeiterin der Stadt Miltenberg in der Mainstraße einen mit einem Graffiti besprühten Parkscheinautomaten fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.