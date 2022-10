1678. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Motorraddiebstahl – Au

Am Mittwoch, 26.10.2022, gegen 21:00 Uhr, konnte eine aufmerksame Zeugin in der Falkenstraße eine männliche Person dabei beobachten, wie diese versuchte, ein am Straßenrand geparktes Kleinkraftrad Honda kurzzuschließen. Sobald sich Personen oder Fahrzeuge näherten, entfernte sich die Person kurzzeitig von dem Kleinkraftrad. Da der Zeugin die Wahrnehmung verdächtig erschien, verständigte sie die Polizei.

Eine zivile Streife fuhr sofort die Einsatzörtlichkeit an und konnte die Person festnehmen. Dabei stellten die Beamten auch die abgerissene Frontverkleidung fest, hinter der sich die Elektronik des Fahrzeugs befindet. Es handelte sich bei dem Tatverdächtigen um einen 14-Jährigen mit Wohnsitz in München. Nach Abschluss der Maßnahmen und Verständigung der Erziehungsberechtigten wurde er vor Ort entlassen. Der 14-Jährige wird nun wegen versuchten Diebstahls angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) des Polizeipräsidiums München.

1679. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannte Schockanrufe – Moosach und Mittersendling

Fall 1:

Am Mittwoch, 26.10.2022, gegen 15:05 Uhr, erhielt eine 63-Jährige mit Wohnsitz in München, zu Hause einen Anruf. Eine unbekannte Täterin sprach die 63-Jährige auf polnisch, die Muttersprache der 63-Jährigen, an und gab sich als deren Tochter aus. Sie teilte der 63-Jährigen mit, dass sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sei und hierbei eine schwangere Frau an einem Fußgängerüberweg überfahren hätte.

Daraufhin wurde das Telefonat von der angeblichen Tochter an eine vorgebliche Polizeibeamtin übergeben, die auf Deutsch mit ihr weitersprach. Diese setzte die 63-Jährige davon in Kenntnis, dass die Tochter erst nach Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro freigelassen werden könne.

Daraufhin packte die 63-Jährige zuhause vorhandenes Bargeld ein, ließ sich anschließend nochmal eine weitere Geldsumme von ihrem Konto auszahlen und übergab das Bargeld am späten Nachmittag im Bereich eines Einkaufszentrums schließlich an einen weiteren Unbekannten, diesmal jedoch männlichen Täter.

Erst als die 63-Jährige im weiteren Verlauf des Tages ihre Tochter kontaktierte, wurde der Betrug erkannt und der Polizeinotruf verständigt.

Fall 2:

Am Montag, 24.10.2022, gegen 13:00 Uhr, wurde eine 91-Jährige mit Wohnsitz in München von einer unbekannten weiblichen Person zu Hause telefonisch kontaktiert, die sich als die Enkelin der 91-Jährigen ausgab.

Sie informierte die 91-Jährige darüber, dass sie bei Rotlicht über eine Ampel gefahren sei und bei dem hierdurch verursachten Unfall eine Frau zu Tode gekommen sei. Unmittelbar nach diesem Telefonat wurde die 91-Jährige von einer weiteren unbekannten Täterin kontaktiert. Diese gab sich als Kriminalbeamtin aus und teilte der 91-Jährigen mit, dass eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro erforderlich sei, um die Enkelin aus der Untersuchungshaft entlassen zu können. Innerhalb der darauffolgenden Stunden, wurde die 91-Jährige abwechselnd von der weiblichen unbekannten Täterin sowie einem männlichen unbekannten Täter angerufen, der sich ebenfalls als Kriminalbeamter ausgab.

Im Verlauf des weiteren Tages, suchten die unbekannten Täter die 91-Jährige zweimal zu Hause auf und ließen sich Bargeld in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro aushändigen. Am Folgetag wurde die 91-Jährige erneut durch eine der weiblichen unbekannten Täterinnen telefonisch kontaktiert und zur Herausgabe von weiterem Bargeld aufgefordert, da die bislang geleistete Kaution nicht ausreichend sei. Als die 91-Jährige angab über keine weiteren Barmittel mehr zu verfügen, legte die unbekannte Täterin auf.

Erst als sich die wahre Enkelin der 91-Jährigen am Mittwoch, 26.10.2022, eigeninitiativ bei der 91-Jährigen meldete, wurde der 91-Jährigen der Betrug bewusst und sie verständigte den Polizeinotruf.

Die Ermittlungen in beiden Fällen werden durch die AG Phänomene geführt.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1680. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Trickdiebstahl – Moosach

Nach den aktuellen Ermittlungen klingelte am Mittwochmittag, 26.10.2022, ein 36-Jähriger (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) an einer Wohnungstür im Bereich der Triebstraße. Als die 30-jährige Bewohnerin öffnete, bettelte dieser nach Altbekleidung und gelangte so in die Wohnung.

Dort entwendete der 36-Jährige von der Bewohnerin zunächst unbemerkt deren Geldbeutel. Die 30-Jährige bemerkte dies jedoch kurz darauf und verständigte daraufhin eine Nachbarin sowie die Polizei. Der 36-Jährige wurde wenig später vor Ort von den eingesetzten Polizeibeamten festgenommen und wegen Diebstahl angezeigt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) des Polizeipräsidiums München.

1681. Polizeiliche Informationen zur Messe „bauma 2022“

In der Zeit vom 24.10.2022 bis 30.10.2022 findet auf dem Messegelände München die Fachmesse „bauma 2022“, statt. Zu dieser Großveranstaltung werden insgesamt mehr als 600.000 Besucher erwartet.

Aufgrund der hohen Besucheranzahl muss insbesondere am kommenden Wochenende (28.10.2022 bis 30.10.2022), auch im (weiteren) Umfeld des Messegeländes, mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Die Münchner Bevölkerung sowie die Bewohner des östlichen Umlandes werden deshalb gebeten, das Messegelände während der Veranstaltung weiträumig zu umfahren und möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Besucher werden bei einer Anfahrt mit dem eigenen Kraftfahrzeug gebeten, Hinweise des Veranstalters zu nahegelegenen Parkmöglichkeiten unter https://bauma.de/de/messe/anreise-aufenthalt/anreise/ zu beachten.