NÜRNBERG. (1320) Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (23.10.2022) auf Montagmorgen (24.10.2022) beklebten Unbekannte die Türe des Büros der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Im genannten Zeitraum brachten Unbekannte diverse Aufkleber mit politischen Inhalten zu den Themen Corona und Ukraine-Krieg an der Türe des Parteibüros in der Kaiserstraße an. Zudem wurden Plakate mit weiteren politikkritischen Schriftzügen hinterlassen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise, welche unter der Telefonnummer 0911/2112-6115 entgegengenommen werden.

Erstellt durch: Theresa Schote