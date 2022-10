Gilching, Lkrs. Starnberg, 27.10.2022

Wie bereits berichtet, gerieten Samstagnacht, 10.09.2022, vor dem Restaurant „El Diablo“, Am Bahnhof in Gilching mehrere Personen in Streit. In der Folge näherte sich aus Richtung Bahnhof Argelsried plötzlich ein Pkw und erfasste einen 45-Jährigen aus dieser Personengruppe.

Nun bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck erneut um Zeugenhinweise.

Am 10.09.2022, im Zeitraum von 00.20 bis 00.30 Uhr kam es am Bahnhof Gilching-Argelsried laut Zeugenaussagen zu einem Zusammentreffen zwischen den Geschädigten und mehreren Jugendlichen im Alter von ca. 16 bis 20 Jahren. Eventuell hätte sich hier ein Streit entwickelt.

Die gesuchten Jugendlichen sind in diesem Verfahren als Zeugen von großer Bedeutung und werden deshalb gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Telefonnummer: 08141-612-0 zu melden.