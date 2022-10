REGENSBURG. Nach einem Einbruch in der Regensburger Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwischen Sonntagnachmittag (23.10.2022) und Dienstagabend (25.10.2022) wurde in den Lagerraum eines Regensburger Lokals in der Ludwigsstraße eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten dabei mehrere Flaschen Wein und Champagner. Der Lagerraum befand sich in einem versperrten Kellergewölbe. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0941/506-2888 zu melden.