Wie bereits berichtet, haben sich sieben engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Miltenberg im April für die bevorstehende Ausbildung bei der Sicherheitswacht angemeldet und sich bereit erklärt, als zukünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Teil zur öffentlichen Sicherheit in der Region beizutragen. Nach ihrer intensiven und praxisnahen Ausbildung erfolgte im Juli schließlich die offizielle Einführung in das neue Ehrenamt. Zukünftig unterstützt die Sicherheitswacht die Obernburger Polizei auch im Markt Sulzbach.



"Die Sicherheitswacht ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Bayern. Es handelt sich hier um einen gemeinnützigen, ehrenamtlichen Dienst und insofern um eine gelebte Form der Zivilcourage. Durch ihre zusätzliche uniformierte Präsenz im öffentlichen Raum sorgen sie zusammen mit der Polizei für ein Mehr an Sicherheit. Wir als Polizei Obernburg begrüßen insofern die Einführung einer Sicherheitswacht im Bereich des Marktes Sulzbach a.Main ausdrücklich." (Dienststellenleiter Robert Bauer)



Gemeinsam mit dem Bürgermeister des Marktes Sulzbach, Herrn Martin Stock, befanden sich der Dienststellenleiter, Polizeioberrat Robert Bauer, und sein Stellvertreter, Erster Polizeihauptkommissar Richard Salzer, am vergangen Dienstag vor Ort und schauten der Sicherheitswacht über die Schulter.



"Ich freue mich sehr, dass es uns in Zusammenarbeit mit der PI Obernburg gelungen ist, die Sicherheitswacht auch für den Markt Sulzbach einzurichten. Ein richtiger Schritt für noch mehr Sicherheit, Präsenz und Aufmerksamkeit vor Ort. Gerade Anlagen wie der Grill- und Festplatz, die grüne Lunge oder das Außensportgelände unserer Schule waren in der Vergangenheit leider wiederholt Schauplätze von Müllablagerungen, Verwüstungen und Schmierereien. Die speziell ausgebildeten Ehrenamtlichen können mit ihrem für die Marktgemeinde völlig kostenfreien Einsatz die Arbeit der Polizei sinnvoll ergänzen, dienen als zusätzliche Ansprechpersonen für unsere Sulzbacher Bevölkerung und leisten somit wenn erforderlich schnelle und effiziente Hilfe." (Bürgermeister Martin Stock)