Pkw fällt bei Unfall auf A3 von Anhänger - Keine Verletzten - Kurzzeitige Vollsperrung

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstagabend ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit einem Anhängergespann gekommen, bei dem ein darauf geladener Pkw auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen 20.30 Uhr war der Suzuki Grand Vitara mit einem Anhänger, auf dem ein Audi geladen war, auf der Autobahn auf kurz vor der Anschlussstelle Marktheidenfeld in Richtung Süden unterwegs. Das Gespann hat sich aus noch ungeklärter Ursache aufgeschaukelt, sodass sich der Anhänger querstellte und der Audi trotz ordnungsgemäßer Sicherung von der Ladefläche geschleudert wurde. Die herabgefallene Ladung kam auf dem Dach zum Liegen. Das Gespann blieb auf dem rechten Fahrbahnrand stehen. Der 76-jährige Fahrer und sein 75-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Nachfahrende Verkehrsteilnehmer konnten rechtzeitig bremsen, sodass es zu keinerlei Folgeunfällen gekommen ist.

Der transportierte Audi musste mit einem Kran von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Das Fahrzeuggespann war noch fahrbereit.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Fahrbahn wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff waren an dem Einsatz beteiligt. Die Fahrbahn war kurzzeitig komplett gesperrt, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen, die von der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach geführt werden.

Fahrzeugschlüssel gestohlen – Wer hat etwas gesehen?

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen eines Fahrzeugschlüsseldiebstahls, der sich am Samstagmittag zugetragen hat. Ein Unbekannter hat den Schlüssel eines Lkw gestohlen und ist unerkannt entkommen. Die Obernburger Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Der unbekannte Täter muss die Gelegenheit genutzt haben, dass der Besitzer des Fahrzeugs der Marke Toyota gerade mit Aufräumarbeiten beschäftigt war und die Tür des Lkw offen stand. Den noch steckenden Schlüssel muss der Dieb zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr abgezogen haben. Im Anschluss ist der Täter unerkannt vom Tatort in der Burgundstraße entkommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Unfallflucht nach Spiegelberührung im Gegenverkehr – Zeugen gesucht

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagnachmittag kam es zwischen zwei Pkw zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr. Einer der Unfallbeteiligten fuhr im Anschluss weiter, ohne anzuhalten

Ein 20-Jähriger war mit seinem grauen VW Golf auf der Hanauer Straße in Richtung Kahl unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden und bislang unbekannten schwarzen Pkw an den Außenspiegeln kollidierte. Das schwarze Fahrzeug hielt nicht an, sondern entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne dass der Fahrer seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen ist.

Der Unfall ereignete sich den Angaben des 20-Jährigen nach um 16.40 Uhr auf Höhe der Vorspessartseen.

Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht mit einem geschätzten Schaden von rund 500 Euro übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.

Wer Hinweise dazu geben kann, wird dringend gebeten die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 anzurufen.

Einbruch in Kellerabteile - Fahrrad und Bekleidung entwendet - Polizei ermittelt

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag ist ein bislang unbekannter Täter in Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Unbekannte ist samt Beute unerkannt entkommen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Dem aktuellen Sachstand nach hat sich der Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt in das Mehrparteienhaus in der Frankenstraße verschafft und schließlich gewaltsam zwei Kellerabteile geöffnet. Hierbei entwendete er Kleidung und auch ein Mountainbike der Marke Ghost aus einer der Parzellen. Im Anschluss ist der Einbrecher unerkannt entkommen. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist aktuell noch unklar.

Die Ermittler der Aschaffenburger Polizei können den Tatzeitraum derzeit auf 10.30 Uhr bis 23.15 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden dringend gebeten, die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 anzurufen.

Pflanzen aus Vorgarten gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag teure Palmengewächse aus einem Vorgarten entwendet. Die Täter sind samt Beute unerkannt entkommen. Die Ermittler hoffen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Diebe haben die insgesamt sieben über einen Meter hohen Pflanzen aus dem Garten einer Doppelhaushälfte im Westring entwendet. Hierzu haben sie den niedrigen Zaun wohl einfach überstiegen und die Beute abtransportiert. Die Tat muss sich zwischen Montag, gegen 16.30 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr ereignet haben.

Die derzeit nur schwer zu erwerbenden Pflanzen werden im Wert auf rund 1.500 Euro geschätzt. Bei den Palmen handelt es sich um die Gattung Trachycarpus Princeps.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Dieseldiebstahl – Lkw angegangen – Zeugen gesucht

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Montag auf Dienstag hat ein bislang Unbekannter Dieselkraftstoff aus einem Lastkraftwagen entwendet. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg und hofft auch auf Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Montagvormittag, gegen 10.00 Uhr, bis Dienstagmittag, um 13.00 Uhr, hat ein Unbekannter das Tankschloss an einem Lkw der Marke Mercedes aufgebrochen, der auf einem Firmengelände im Heigenbrücker Weg abgestellt war und daraus Dieselkraftstoff abgezapft. Dem Sachstand nach haben der oder die Täter auf diese Weise mehrere hundert Liter Diesel entwendet und entkamen unerkannt.

Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Jäger fährt mit Alkohol im Blut - Fahrzeugschlüssel und Jagdgewehr sichergestellt

MILTENBERG. Am frühen Mittwochmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Miltenberg einen Pkw mit einem Jäger am Steuer. Dieser stand unter Alkoholeinfluss. Autoschlüssel und Waffe stellten die Polizisten sicher.

Um 02.45 Uhr hielt die Streife das Fahrzeug in der Breitendieler Straße an. Bei der Kontrolle stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer brachte einen Wert von fast einem Promille zu Tage. Der Mann hatte zudem seine Jagdwaffe bei sich.

Die Repetierbüchse und auch die Schlüssel des Autos mussten die Polizisten in der Folge sicherstellen. Nach den notwendigen Maßnahmen konnte der Jäger zu Fuß entlassen werden. Auf ihn kommen aufgrund des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.

Aufmerksamer Zeuge meldet Schlangenlinienfahrer - Mann mit über zwei Promille unterwegs

LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag stellten Beamte der Polizei Miltenberg bei einem Autofahrer einen erheblichen Alkoholwert fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und hatte die Beamten verständigt.

Gegen 17 Uhr erhielt die Miltenberger Polizei die Mitteilung über einen auffällig fahrenden Pkw, der von Breitenbrunn in Richtung Altenbuch unterwegs war. Das Auto habe bereits einen Leitpfosten touchiert.

Die Beamten konnten den Fahrer des betreffenden Autos kurze Zeit später an der Wohnanschrift des Mannes feststellen. Er lag mit über zwei Promille Alkohol im Blut neben seinem Fahrzeug. Er musste in der Folge eine Blutentnahme übe sich ergehen lassen. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Der Führerschein beschlagnahmt.

Der angefahrene Leitpfosten blieb unbeschädigt. Andere Verkehrsteilnehmer kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Beamten haben ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrer eingeleitet.

Fahrrad gestohlen – Zeugen gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter ein orange-grünes Herren-Mountainbike der Marke Focus entwendet. Die Obernburger Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Der unbekannte Täter hat das an einem Zaun im Bereich des Parkplatzes der Geschäfte Takko und Fressnapf angeschlossene Rad gestohlen. Die Tat muss sich zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Montag 06.00 Uhr ereignet haben. Im Anschluss hat sich der Täter mit der Beute vom Tatort in der Bahnhofstraße entfernt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.