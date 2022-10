Die Sicherheitswacht der Stadt Kempten (Allgäu) feiert 25-jähriges Bestehen.

Im März 1997 hat Dr. Günther Beckstein dem Antrag des Kemptener Stadtrats entsprochen und einer Einrichtung einer Sicherheitswacht zugestimmt. Von da an sind schon 25 Jahre vergangen, seit die ersten Bürgerinnen und Bürger dort ihren ehrenamtlichen Dienst aufnahmen.

In dieser Zeit war es immer Ziel der Sicherheitswachtmitglieder, mit ihrer zusätzlichen Anwesenheit in der Öffentlichkeit das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und zugleich potentielle Straftäter oder Störenfriede im öffentlichen Raum durch ihre uniformierte sowie aufmerksame und wachsame Präsenz abzuschrecken. Grundlage für die Einrichtung von Sicherheitswachten in Bayern ist das Sicherheitswachterprobungsgesetz von 1994 beziehungsweise das Sicherheitswachtgesetz von 1997.

Die Sicherheitswacht soll vor allem in Gebieten Streife gehen, für die sich die Bürgerinnen und Bürger selbst Präsenz wünschen, wie z.B. Wohngebiete, Innenstädte oder öffentliche Parks und Anlagen. So waren die zehn Mitglieder der Sicherheitswacht der Stadt Kempten (Allgäu) insbesondere im Stadtkern Kempten unterwegs und fungierten als Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei. Im Frühjahr 2022 wurde der Tätigkeitsbereich der Sicherheitswacht auf die Gemeinden des Altlandkreises Kempten ausgeweitet, um auch hier zielgerichtet und zeitnah auf entsprechende Entwicklungen in den Gemeinden reagieren zu können.



Erfolgreiche Sicherheitsarbeit kann nur in enger Zusammenarbeit von Polizei und Bevölkerung stattfinden. Die Ehrenamtlichen auf Streife sind zusätzliche Augen und Ohren der Polizei im Dienste der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierbei halten sie stets Kontakt zur Polizei und sorgen dafür, dass schnell und gezielt professionelle Hilfe in Notlagen oder Gefahrensituationen alarmiert und geleistet werden kann. Gemeinsam sorgen sie für ein PLUS an Sicherheit, Zivilcourage und Zusammenarbeit in unserer Gesellschaft.

Nach der Vergrößerung des Tätigkeitsbereichs ist beabsichtigt, die Sicherheitswacht auf ca.15 Mitglieder aufzustocken. Weitere Informationen sind unter www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/sicherheitswacht.de zu finden. Interessensbekundungen nimmt die Polizeiinspektion Kempten (Allgäu) derzeit schriftlich unter pp-sws.kempten.pi@polizei.bayern.de entgegen.

(PI Kempten)

