LINDENBERG. Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Stadtgebiet Lindenberg ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 61-Jähriger befuhr die Goßholzer Straße Richtung Stadtmitte und wollte nach links in eine Einmündung abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommender Krankentransportwagen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Besatzung des Krankenwagens kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von circa 100000 Euro. (PI Lindenberg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).