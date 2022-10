PASSAU. Heute (25.10.2022) gegen 11:30 Uhr wurde eine leblose Person mitgeteilt, die im Bereich des Wasserkraftwerks Kachlet in der Donau trieb.

Der Tote konnte gegen 12:40 Uhr durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Ermittlungen hierzu wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau in Zusammenarbeit mit den zuständigen Staatsanwaltschaften übernommen und dauern an.

Ein möglicher Zusammenhang zum Vermisstenfall eines 25-Jährigen, der in der Nacht zum 17.10.2022 in Plattling an der Isarwelle in selbige fiel, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Veröffentlicht: 25.10.2022, 17:10 Uhr