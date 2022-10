Simone Schatz als Interimsleiterin vorgestellt

Die Nachfolge von Thomas Miebach wird Simone Schatz antreten, die zuletzt als stellvertretende Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Kitzingen tätig war. Die Polizeioberkommissarin befindet sich aufgrund ihrer gezeigten herausragenden Leistungen im Polizeidienst im Förderprogramm zum Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) und wird in diesem Zuge die Dienststelle für sechs Monate leiten. Frau Schatz begann ihren dienstlichen Werdegang im März 2004 und sammelte ab 2006 erste Einsatzerfahrungen in der Einsatzhundertschaft in München. Im Jahr 2008 kehrte die heutige Polizeioberkommissarin nach Unterfranken zurück und leistete u. a. bei den ehemals Operativen Ergänzungsdiensten in Aschaffenburg, der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und auch der Kriminalpolizei Dienst. Im Jahr 2018 absolvierte Frau Schatz das Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg und stieg 2020 in das Förderprogramm der unterfränkischen Polizei ein. In Ihrer Antrittsrede würdigte Frau Schatz insbesondere die Leistungen des scheidenden Dienststellenleiters und zeigte sich erfreut über die gelebte Zusammenarbeit, sowohl auf der Dienststelle, als auch mit den benachbarten Organisationen und Behörden.

„Nachhaltige Sicherheitsarbeit gelingt nur im Verbund mit unseren Partnern, den Behörden und Organisationen im Netzwerk der öffentlichen Sicherheit!"

(Polizeioberkommissarin Simone Schatz)

Feierstunde im Historischen Rathaus

Neben den genannten Hauptprotagonisten und dem unterfränkischen Polizeivizepräsidenten nahmen auch zahlreiche Ehrengäste, u.a. auch Herr MdB

Alexander Hoffmann, die Landrätin des Landkreises Main-Spessart, Sabine Sitter, und der Erste Bürgermeister der Stadt Karlstadt, Michael Hombach, teil. Feierlich umrahmt wurde die Feierstunde durch das Bläserensemble „Pantherblech“, das sich aus aktiven und pensionierten Kolleginnen und Kollegen des Bauamtes Würzburg und der Polizei zusammensetzt.