Rüttelplatte gestohlen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen eines Diebstahls einer Baumaschine, der sich von Sonntag auf Montag zugetragen haben muss. Unbekannte haben eine Rüttelplatte gestohlen und sind unerkannt entkommen. Die Obernburger Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Die unbekannten Täter müssen die rund 200 Kilogramm schwere Maschine der Marke Bomag in der Zeit zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr, entwendet haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Beute in der Kolpingstraße anschließend zum Abtransport in ein Fahrzeug verladen.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen wie auch zu den noch unbekannten Tätern hat inzwischen die Obernburger Polizei übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen

Unfallflucht – Lichtmast von unbekanntem Lkw beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmorgen hat ein noch unbekannter Lkw-Fahrer eine Laterne nahe der LIDL Filiale angefahren und sich anschließend entfernt, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden.

Zeugen hatten den Lkw beobachtet, wie dieser beim Rangieren den Mast touchierte, sodass dieser umknickte. Der Fahrer hatte den Schaden offensichtlich bemerkt und auch begutachtet. Danach fuhr er jedoch davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen, den Unfall bei der Polizei zu melden.

Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht mit einem geschätzten Schaden von rund 1.000 Euro übernommen und bittet weitere Zeugen sich zu melden. Insbesondere das Kennzeichen des Lkw ist bislang unbekannt.

Wer Hinweise dazu geben kann, wird dringend gebeten die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 anzurufen.

Diebstahl eines E-Bikes - Polizei bittet um Hinweise

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike aus einer Garage entwendet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 00.00 Uhr am Sonntag und Mitternacht am Montag hat ein bislang Unbekannter in der Breslauer Straße eine verschlossene Garage gewaltsam geöffnet und ein dort abgestelltes E-Bike gestohlen. Der Täter entkam mit dem schwarzen Damen-Pedelec der Marke Bulls unerkannt.

Der Wert des Rades liegt bei etwa 2.000 Euro. An der Rückseite der angegangenen Garage wurde zudem auch ein Graffiti gesprüht und die Wand dadurch beschädigt. Ob die Schmiererei im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Aschaffenburger Polizei geführt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zettel mit falscher Nummer hinterlassen - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag wurde ein weißer Fiat 500 in der Rathausstraße von einem noch unbekannter Unfallverursacher beschädigt.

Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Talstraße geparkt, als es in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 18.00 Uhr von einem anderen Fahrzeug angefahren wurde.

Der bislang unbekannte Fahrer des ebenso noch unbekannten Fahrzeugs hatte einen Zettel hinter der Windschutzscheibe hinterlassen. Daraus konnte jedoch leider kein Verantwortlicher ermittelt werden. Die Aschaffenburger Polizei hat in der Folge ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unfallschaden an dem Fiat beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass das Hinterlassen einer Notiz in solch einem Fall nicht ausreicht. Im Zweifel ist die Polizei zu verständigen, die den Unfall aufnimmt und den Geschädigten verständigt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Pkw überschlägt sich alleinbeteiligt bei Unfall auf A3 - Vorbildliche Ersthelfer verständigen den Notruf

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Ein 70-Jähriger war am Montagmorgen mit seinem Pkw auf der A3 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist und sich im Anschluss mit dem Pkw überschlug. Vorbildliche Unfallzeugen verständigten den Notruf. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 10.00 Uhr war der Ford Mondeo auf der Autobahn auf Höhe der Parkplatzes Kohlsberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr die dortige Grünfläche und überschlug sich an einem Abhang, bevor er auf dem Dach an einem Zaun zum Liegen kam. Nachfahrende Verkehrsteilnehmer hatten den Unfall beobachtet, Rettungskräfte verständigt und vorbildlich Erste Hilfe geleistet.

Der 70-jährige Autofahrer war alleine in dem Ford unterwegs. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren aus Oberndorf, Altfeld und Esselbach waren mit starken Kräften an dem Einsatz beteiligt. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch weitere Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt im Einsatz. An dem Fahrzeug und dem Zaun ist ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Die Fahrbahn und auch der Parkplatz waren für rund zwei Stunden komplett gesperrt, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen, die von der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach geführt werden.