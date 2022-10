FORCHHEIM. Unbekannte stahlen am vergangenen Wochenende eine große Menge Starkstromkabel von der Baustelle an der Kläranlage in Forchheim. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von vergangenem Samstag, gegen 12.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7.00 Uhr, suchten Diebe die Baustelle an der Kläranlage, in der Straße „Zur Staustufe“ in Forchheim, auf. Dort stahlen sie zirka 500 Meter Starkstromkabel, um in Besitz des wertvollen Kupfers zu kommen. Offenbar mussten die Langfinger das Kabel aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in mehrere Teilstücke zertrennen. Zudem brachen die Täter auch einen Stromverteilerkasten der Baustelle auf, um das Kabel gefahrlos entfernen zu können. Der Gegenwert des Kupferkabels beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bamberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Ihre Mithilfe:

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder verdächtige Personen im Bereich der Kläranlage gesehen haben, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.