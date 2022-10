PAPPENHEIM. (1313) Schaden in Millionenhöhe verursachte in der Nacht von Montag auf Dienstag (24./25.10.2022) der Brand einer Produktionshalle im Pappenheimer Ortsteil Bieswang (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.



Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 02:45 Uhr in der Halle ein Feuer aus. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren in der Spitze mit über 200 Kräften zur Brandbekämpfung im Einsatz die letztlich bis in die Vormittagsstunden andauerte.

Die Polizeiinspektion Treuchtlingen sicherte den Brandort während der Löscharbeiten ab. Die Kripo Ansbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann / bl