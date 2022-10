2073 - Pkw überrollt Besitzer an Tankstelle

Wertingen - Am 25.10.2022 gegen 10.30 Uhr wollte ein 90-jähriger Toyota Yaris Besitzer seinen Pkw an einer Tankstelle an der Gottmannshofer Straße betanken. Nachdem er jedoch zu weit vom Schlauch entfernt parkte, löste er die Handbremse von seinem Pkw um ihn zu verschieben. Dabei geriet der Toyota ins Rollen und stieß mit der geöffneten Fahrertüre gegen einen seitlich danebenstehenden Fiat. Dessen Fahrer wollte ebenfalls noch den 90-Jährigen behilflich sein, dessen Pkw zu stoppen. Bei dem Versuch stolperte der 90-Jährige und fiel zu Boden. Der Toyota überrollte dabei den Arm des Besitzers, bevor er zum Stehen kam. Der 90-Jährige musste zur weiteren Behandlung ins örtliche Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund. 2000 Euro.

2074 – Nach Garagenbrand: Zeugen gesucht

Oettingen – Gestern (24.10.2022) gegen 22.30 Uhr hörte ein Anwohner in Siegenhofen einen lauten Knall und schaute deshalb nach draußen. Dabei musste er feststellen, dass die Garage des Hofes in Flammen stand und alarmierte die Feuerwehr Oettingen, die mit 25 Einsatzkräften den Brand bekämpften. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Da die Ursache des Brandes unklar ist und ein Fremdverschulden somit nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise, die möglicher Weise mit dem Brand in Verbindung zu bringen sind.

Diese werden unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen genommen.

2075 - Chili-Pulver löst Einsatz aus

Meitingen-Herbertshofen – Gestern (24.10.2020) ging gegen 13.10 Uhr die Mitteilung ein, dass in einem Betrieb an der Industriestraße ein Gefahrstoff ausgetreten ist. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren rückten daraufhin aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mitarbeiter in seiner Mittagspause Chili Con Carne zubereitete. Um etwas Würze in das Gericht zu bringen, benutzte er das schärfste Chilipulver der Welt. Unglücklicherweise verschüttete er das Pulver. Beim Aufsaugen mit dem Staubsauger konnte der Mann nicht ahnen, dass der Staubsaugerbeutel ein Loch hatte. Somit verteilte sich das scharfe Pulver im gesamten Gang, was bei seinen Mitarbeitern zu kurzzeitigen Reizungen führte. Durch Lüften konnte das Problem gelöst werden. Verletzt wurde niemand.

2076 - Lkw-Fahrer betrunken unterwegs

Meitingen - Einem aufmerksamen Autofahrer fiel gestern gegen 15.10 Uhr ein Lkw-Fahrer auf, der auf der B 2 in FR Donauwörth in Schlangenlinien seinen 40-Tonner steuerte. Im Industriegebiet in Herbertshofen konnte der 53-jährige Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,2 Promille. Der Fahrer musste seinen Lkw stehen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Da er nicht in Deutschland wohnt, musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen.