BAYREUTH. Am Montagmorgen entriss ein Radfahrer im Bayreuther Stadtgebiet einer Frau den Rucksack. Die Kripo Bayreuth ermittelt nun wegen Raubes.

Als die 60-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator auf dem Radweg zwischen der Scheffelstraße und der Carl-Burger-Straße unterwegs war, wurde sie auf Höhe des Spielplatzes am Mistelbach von einem Radfahrer überrascht. Der Unbekannte fuhr von hinten an sie heran, forderte sie auf, den Rucksack herauszugeben und versuchte diesen gewaltsam an sich zu reißen. Die angegriffene Frau setzte sich zunächst zur Wehr und hielt den Rucksack nach Kräften fest. Jedoch blieb der Räuber hartnäckig und schleifte die Tasche samt Frau den Radweg entlang bis sie schließlich los ließ.

Mit dem beigefarbenen Rucksack mit silberner Aufschrift brachte der Täter über 200 Euro Bargeld sowie den Personalausweis der Bestohlenen an sich.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet nun mit folgender Täterbeschreibung um Ihre Mithilfe:

Gesucht wird ein junger Mann, 17 bis 20 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß, schwarzes kurzes Haar. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und trug eine weiße FFP2-Maske. Zudem sprach er mit ausländischem Akzent.

Bei der Tatausführung führte er ein auffällig altes Fahrrad mit sich.

Zeugen, die den Vorfall oder den Täter beobachten konnten, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kriminalpolizei in Bayreuth.