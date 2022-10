Puchheim, 25.10.2022

In der Nacht von Sonntag, 23.10.2022 auf Montag, 24.10.2022 brachen unbekannte Tatverdächtige in das Vereinsheim des Golfclubs in Puchheim ein. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 21.00 Uhr und Montagmorgen, 05.00 Uhr drangen unbekannte Tatverdächtige in das Hauptgebäude der GolfCity Anlage am Golfplatz ein, indem sie mit brachialer Gewalt ein Loch in die hölzerne Seitenwand schlugen.

In der Folge beförderten die Einbrecher den sich im Innenraum befindenden Tresor nach draußen, brachen ihn auf und flohen schließlich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Der Beuteschaden wird nach derzeitigem Stand auf einen mittleren 4-stelligen Bargeldbetrag geschätzt.

Bereits in der Nacht von Mittwoch, 19.10.2022 auf Donnerstag, 20.10.2022 versuchten unbekannte Tatverdächtige in das Gebäude einzudringen. Durch die Polizei wurden Hebelspuren am Fenster festgestellt. Es entstand kein Beuteschaden.

Ein Zusammenhang der beiden Fälle kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu einer der beiden Taten gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.