NÜRNBERG. (1312) Nach einem Tötungsdelikt am Montagabend (24.10.2022) in der Nürnberger Südstadt ist der Täter nach wie vor auf der Flucht. Die intensiven Ermittlungen der Nürnberger fokussieren sich zwischenzeitlich auf einen namentlich bekannten Tatverdächtigen. Die Fahndung nach dem Mann dauert an.



Gegen 20:00 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Notrufe über eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Restaurant in der Landgrabenstraße ein. Einzelne Zeugen berichteten außerdem, dass sie Schussgeräusche wahrgenommen hatten.

Die ersten vor Ort eintreffenden Streifen stellten zwei Männer mit Schussverletzungen fest und leisteten umgehend erste Hilfe. Einer der Männer war so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo er kurz darauf verstarb. Auch die zweite Person erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei wurden bis in die Nacht hinein aufrechterhalten – führten jedoch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Noch in der Nacht hat die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Beamte der Spurensicherung stellten die ersten Untersuchungen am Tatort an. Eine vor Ort aufgefundene Schusswaffe wurde sichergestellt. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelt muss noch untersucht werden.

Vor Ort konnten noch am Abend zahlreiche Zeugen zu der Tat befragt werden. Unter anderem hierdurch ergaben sich zwischenzeitlich Hinweise auf einen namentlichen bekannten Mann, auf den sich nun die weiteren Fahndungsmaßnahmen fokussieren. Sein Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand suchte sich der Täter seine Opfer nicht wahllos aus. Mehrere Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass sich die drei Beteiligten kannten und mutmaßlich ein Streit vorausgegangen war. Die genaue Beziehung der Männer untereinander und der Hintergrund des Streits sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.