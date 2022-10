HOF. Über die Wohnungstüren drangen bislang unbekannte Einbrecher am Montagvormittag in ein Mehrfamilienhaus im Ortsteil Moschendorf ein und entkamen unerkannt. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Montagvormittag, zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr, betraten die Täter das mehrstöckige Wohnhaus in der Leopoldstraße. Dort öffneten sie gewaltsam drei Wohnungstüren und durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten die Täter aus einer Wohnung Schmuck im Wert von über tausend Euro. Aus den beiden anderen Wohnungen fehlten keine Gegenstände. Insgesamt hinterließen die Einbrecher ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro, bevor sie unerkannt entkamen.

Zeugen, die am Montagvormittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Leopoldstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.