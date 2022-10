- - - in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg - - -

2066 – Bei Auseinandersetzung durch Messer verletzt

Neusäß - Am vergangenen Samstag (22.10.2022) gegen 10:15 Uhr ereignete sich in Neusäß in einem Mehrfamilienhaus eine Auseinandersetzung, bei der ein 38-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Der 38-jährige Besucher wurde dabei von einem 27-jährigen Bewohner mit einem Messer verletzt und erlitt hierbei Schnittverletzungen an den Händen sowie eine Stichverletzung im Bauchraum. Er wurde in der Uniklinik notoperiert und befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr.

Der 27-Jährige konnte von der alarmierten Polizeistreife am Tatort angetroffen und festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, auch die zur Tatzeit anwesende Ehefrau des 27-Jährigen konnte bislang nicht zur Klärung des Tatmotivs beitragen. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen umgehend übernommen.

Der Tatverdächtige wurde am gestrigen Sonntag (23.10.2022) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt.

Der Richter erließ dabei den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 27-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt dort in Untersuchungshaft.

2067 – Verhinderte Trunkenheitsfahrt bei Abfahrtskontrolle

BAB A8 / Rastanlage Edenbergen – Gestern Abend (23.10.2022) war eine Streife der VPI Augsburg im Gelände der Rastanlage Edenbergen unterwegs um dort Kontrollen – insbesondere der LKW-Fahrer- durchzuführen. Hierbei fiel den Beamten gegen 21.50 Uhr ein 34-Jähriger auf, der bei laufendem Motor in seinem geparkten Klein-Lkw abfahrbereit am Steuer saß. Ein bei ihm freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2, 9 Promille. Zur Verhütung einer möglichen Trunkenheitsfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und bei der nahe gelegenen APS Gersthofen hinterlegt.

2068 - Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall

Langweid am Lech - Am Sonntag befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Kreisstr. A 29 von Meitingen in Richtung Langweid. Am Kreisverkehr östlich der B 2 bei Langweid-Nord schoss er über den Fahrbahnteiler und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Der 34-jährige setzte unbeeindruckt seine Fahrt quer über den Kreisverkehr fort und fuhr auf die B 2 in FR Augsburg ein.

Polizeibeamte, die zufällig in diesem Bereich unterwegs waren, sahen das Geschehen und hielten den Fahrer auf der B 2 an. Der 34-Jährige war stark alkoholisiert. Der Test zeigte ca. 1,5 Promille. Der 34-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro bezahlen, da er nicht in Deutschland wohnhaft ist.

Die FFW Langweid band die Ölspur ab, da es am Fahrzeug des 34-Jährigen die Ölwanne aufgerissen hatte, sein Pkw musste abgeschleppt werden.

2069 - Gefährdung des Straßenverkehrs: Zeugenaufruf

Blindheim - Am 24.10.2022 gegen 04.25 Uhr wurde über den Notruf der Polizei der Fahrer eines roten Opel Corsas mit tschechischem Kennzeichen mitgeteilt, der in starken Schlangenlinien über die B 16 von Tapfheim in Richtung Dillingen unterwegs war. Der Fahrer konnte schließlich bei Blindheim angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Am Fahrzeug stellten die Beamten auf beiden Seiten frische Unfallspuren fest. Woher die Schäden stammten, konnte der Fahrer nicht sagen. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass der Fahrer unter starken Medikamenteneinfluss stand und übermüdet war.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise und Meldung von möglichen Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden.