OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG. Ein seit bereits längerer Zeit zwischen zwei Familien bestehender Streit eskalierte am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Pestalozzistraße. Ein 22-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen an den Oberschenkeln und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Zur Aufklärung des genauen Herganges sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen Foto- oder Videoaufnahmen.

Bereits in der Filiale der Firma Lidl waren Mitglieder der zwei im Streit befindlichen Familien verbal aneinandergeraten. Auf dem Parkplatz eskalierte gegen 17:30 Uhr die Situation und jeweils drei männliche Angehörige der beiden Familien lieferten sich eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei flogen nicht nur die Fäuste, sondern unter Umständen kam auch ein Messer zum Einsatz. Der Rettungsdienst brachte einen 22-Jährigen nach der medizinischen Erstversorgung mit Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich der oberen Oberschenkel in ein Krankenhaus. Die Polizei Ochsenfurt traf die sechs Männer auf dem Parkplatz an und stellte die Identität der Beteiligten fest.

Dank des Hinweises einer Zeugin konnte die Polizei kurz nach der Tat eine abgestellte Tasche mit einem Messer sicherstellen. Ob dieses Messer oder ein anderer gefährlicher Gegenstand bei der Tat zum Einsatz kam, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Polizei Ochsenfurt.

Um den Ablauf der Auseinandersetzung genau rekonstruieren zu können, wendet sich die Polizei mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat die Auseinandersetzung am Samstagnachmittag im oder vor dem Lidl in der Pestalozzistraße beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zum Streit und dessen Verlauf geben?

Existieren von dem Streit insbesondere auf dem Parkplatz Foto- oder Videoaufnahmen?

Hinweise nimmt die Polizei Ochsenfurt unter Tel. 09331/8741-0 entgegen.