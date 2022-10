BUXHEIM/BAB7. Am Montag den 24.10.2022, gegen 11:21 Uhr, befuhr ein tschechischer Sattelzug die BAB 7 in Richtung Kassel. Am Autobahnkreuz Memmingen wechselte das Gespann auf die BAB 96 in Richtung München über. Auf der Überleitung, welche sich in einer Kurve befindet und leicht abschüssig ist, war die Geschwindigkeit des LKW nicht angepasst, weswegen er ohne die Benutzung des Einfädelungsstreifens auf die durchgehende Fahrbahn der BAB 96 einfuhr. Dabei übersah er einen Kradfahrer, welcher sich auf dem linken Fahrstreifen der A 96 befand. Der Sattelzug erfasste den Kradfahrer seitlich, sodass dieser von seinem Motorrad stürzte und am linken Fahrbahnrad liegen blieb. Das Krad wurde vom Sattelanhänger überrollt und mehrere Meter mitgezogen. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt ins Klinikum nach Memmingen verbracht. Die Feuerwehr Memmingen übernahm die Absicherung der Unfallstelle und sperrte für etwa eine Stunde den linken und rechten Fahrstreifen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. (APS Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).