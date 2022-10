ESSENBACH. LKR. LANDSHUT. Am vergangenen Donnerstag (20.10.2022) beobachtete eine zivile Streife der Zentralen Einsatzdienste Landshut gegen 17:20 Uhr eine Gruppe von jungen Männern, die am Rathausplatz in Essenbach Marihuana konsumierten.

Bei der anschließenden Personenkontrolle der 16- bis 21-Jährigen wurden mehrere Druckverschlusstütchen mit Marihuana sowie mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden. Bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung wurden bei einem 16-Jährigen, der Teil der Gruppe gewesen war, ca. 300 Gramm Marihuana festgestellt. Er und ein 20-Jähriger wurden aufgrund der sichergestellten Betäubungsmittel vorläufig festgenommen. Der 20-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen, der 16-Jährige nach einer Vorführung beim Haftrichter wieder entlassen.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landshut haben Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige aus der Personengruppe wegen Verstößen nach dem BtMG eingeleitet.

Veröffentlicht: 24.10.2022, 13:47 Uhr