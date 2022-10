Freising, 24.10.2022

Samstagnacht, 22.10.2022 brachen zwei Tatverdächtige zuerst in einen Getränkemarkt und danach in eine Waschstraße ein. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Tatverdächtige befinden sich in Haft.

Gegen 4.10 Uhr beobachtete die Besitzerin einer Waschstraße über die betrieblichen Überwachungskameras, dass gerade in das Bürogebäude der Erdinger Straße eingebrochen wird. Sie verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Nach Eintreffen am Einsatzort konnten die Polizeikräfte einen fußläufig flüchtenden Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung vorläufig festnehmen und zur Polizeidienststelle verbringen.

Dem Komplizen gelang die Flucht in unbekannte Richtung.

Am und im Bürogebäude der Waschstraße wurde die Tür aufgehebelt und der Tresor aufgeflext. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer 4-stelliger Höhe. Der Beuteschaden beläuft sich auf knapp 1000 Euro.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und mit Unterstützung der Polizeiinspektion Deggendorf und des Kriminaldauerdienstes Straubing konnte der zweite Tatverdächtige noch im Laufe des Samstags in seiner Wohnung im Landkreis Deggendorf festgenommen werden. In der Folge stellte sich zudem heraus, dass die beiden nur eine halbe Stunde vor dem Einbruch in die Waschstaße in einen sich ebenfalls in der Erdinger Straße befindenden Getränkemarkt eingedrungen waren. Hier hatten sie ein Laptop erbeutet.

Die 25 und 47-jährigen Männer wurden am Sonntag, 23.10.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Landshut vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, woraufhin sie in Justizvollzugsanstalten überführt wurden.