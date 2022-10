KRUMBACH (SCHWABEN). Am Sonntagabend (23.10.2022) kam es zu einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Krumbach.

Um 21:10 Uhr meldete ein Bewohner der Arbeiter- und Asylbewerberunterkunft im Stadtgebiet Krumbach der Polizei über Notruf einen Brand im Keller des Wohnhauses. Die daraufhin verständigte Feuerwehr konnte das Feuer im Keller bereits kurz nach ihrem Eintreffen mit wenigen Sprühstößen ablöschen. Das Feuer hatte sich bis dahin nicht weiter ausbreiten können. Es entstand jedoch eine Rauchentwicklung, die sich über das Treppenhaus ausbereitete und so in die Wohnbereiche des 1½-geschossigen Hauses gelangte. Wegen des Rauchs und der zunächst unklaren Situation brachten sich mehrere Bewohner auch über die Fenster nach draußen in Sicherheit. Zwei Männer verletzten sich dabei leicht, als sie aus dem 1. Obergeschoß ins Freie kletterten und dann nach unten stürzten. Beide wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ein dritter Bewohner zog sich beim Verlassen des Hauses ebenfalls eine leichte Verletzung zu. Bei den verletzten Männern handelt es sich um Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren. Das Haus ist derzeit wegen des Rauchs nicht bewohnbar, so dass die Stadt Krumbach die Bewohner vorübergehend anderweitig unterbrachte. Es waren neben der Feuerwehr Krumbach noch die Feuerwehren Deisenhausen, Billenhausen und Niederraunau mit insgesamt rund 70 Einsatzkräften sowie Rettungsdienst und Notärzte vor Ort.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort führten die Polizeiinspektion Krumbach und der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen durch. Eine Brandursache steht bislang noch nicht fest, sodass die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kripo Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen weitergeführt werden. Zur Klärung der Brandursache wird auch ein Sachverständiger des BLKA München hinzugezogen. Das Feuer selbst verursachte kaum Schaden, jedoch wurde das ganze Haus durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Eine Schadenshöhe kann hier erst nach einer Begutachtung beziffert werden.

Zeugenhinweise zu dem Brand nimmt die Kriminalpolizei Memmingen telefonisch unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen. (KPI Memmingen, DG)

