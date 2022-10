NÜRNBERG. (1309) Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagnachmittag (23.10.2022) einer Seniorin (69) im Stadtteil Gostenhof die Geldbörse geraubt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.



Das spätere Opfer war gegen 17:30 Uhr zu Fuß in der Bauerngasse unterwegs, als es der Täter um Kleingeld zum Kauf von Zigaretten anschnorrte. Bereitwillig nahm die 69-Jährige ihre Geldbörse aus der Tasche und gab dem Täter einen Euro. Der entriss ihr daraufhin die Geldbörse und schubste die Seniorin gegen eine Wand. Anschließend flüchtete er in die Hirtengasse. Zwei aufmerksame Passanten (28 und 31) nahmen die Verfolgung auf und konnten den Räuber in einem Hinterhof stellen. Als die Seniorin dazustieß, händigte der Täter die Geldbörse wieder aus und flüchtete erneut.

Täterbeschreibung:

Etwa 30 – 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, blasses Gesicht, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover, blauer ärmelloser Weste, Jeanshose, trug Umhängetasche/Bauchtasche über die Schulter.

Trotz Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West blieb der Täter verschwunden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte erste Vernehmungen durch. Die weitergehenden Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem weiteren Fluchtweg geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann / bl