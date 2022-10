1659. Auflösung einer Veranstaltung – Berg am Laim

Am Sonntag, 23.10.2022, musste gegen 04:00 Uhr, eine Veranstaltung in einem gastronomischen Betrieb in Berg am Laim durch mehrere Polizeistreifen aufgelöst werden.

Im Vorfeld, seit 00:40 Uhr, war es bereits wiederholt zu mehreren Anrufen wegen Ruhestörung beim Polizeinotruf 110 gekommen, weil viele Anwohner nicht schlafen konnten. Es wurde lautstark Musik gespielt und zahlreiche, teils alkoholisierte Gäste, hielten sich vor dem Lokal auf. Der Veranstalter verhielt sich unkooperativ und weigerte sich beharrlich trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizeibeamten, die Musik leiser zu stellen. Die Stimmung unter den Gästen war aggressiv.

Die Veranstaltung wurde letztlich durch mehrere Polizeistreifen aufgelöst. Hierzu musste die Berg-am-Laim-Straße kurzzeitig gesperrt werden. Eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München musste in Polizeigewahrsam genommen werden, da sie sich nicht von der Örtlichkeit entfernen wollte.

Gegen den Veranstalter wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

1660. Sexuelle Belästigung in Trambahn – Lehel

Am Sonntag, 23.10.2022, gegen 05:00 Uhr, befand sich eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit zwei Freundinnen einer Trambahn in Richtung Pasing. Nachdem die drei Frauen an der Haltestelle Ostbahnhof zugestiegen waren, wurde die 17-Jährige von einem bislang unbekannten männlichen Täter angesprochen, der zu diesem Zeitpunkt bereits in der Trambahn saß.

Nachdem die 17-Jährige die Avancen des unbekannten Täters unmissverständlich abgewiesen hatte, schrie dieser sie an und kam ihr so nahe, dass er den Oberkörper der 17-Jährigen berührte.

Als die Tramfahrerin die Bahn aufgrund des Vorfalls stoppte und den Polizeinotruf verständigte, ergriffen der unbekannte Täter sowie seine zwei unbekannten Begleiter die Flucht. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Ermittlungen wegen einer sexuellen Belästigung werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernommen.

1661. Verdächtige Knallgeräusche – Neuperlach

Am Sonntag, 23.10.2022, gegen 22:25 Uhr, verständigen mehrere Bürger über den Polizeinotruf 110 sowie Social Media die Polizei München und berichteten über laute Knallgeräusche im Bereich der Heinrich-Wieland-Straße.

Durch einen der Mitteiler wurde auf Personen hingewiesen, die mit Schreckschusspistolen geschossen hätten. Die Personen hätten sich zwischenzeitlich jedoch entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwägen führte nicht zur Ergreifung der Personen.

Der tatsächliche Auslöser für die Geräusche ist daher weiterhin unklar. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht.

1662. Einbruch in Juweliergeschäft – Gräfelfing

Am Sonntag, 23.10.2022, gegen 04:30 Uhr, löste eine Alarmeinrichtung in einem Juweliergeschäft in Gräfelfing aus. Sofort fuhren mehrere Streifen zum Einsatzort. Vor Ort konnten allerdings keine Personen mehr festgestellt werden.

Erste Ermittlungen zeigten, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Juweliergeschäft verschafft hatten. Das Fenster befand sich auf der Rückseite des Geschäfts. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Täter verließen umgehend das Gebäude nach Auslösung des Alarms. Ein Betreten der eigentlichen Verkaufsräume fand nicht statt. Die Täter flüchteten unerkannt. Nach jetzigem Ermittlungsstand konnten die Täter nichts entwenden.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bahnhofstraße, Bahnhofsplatz und Flurstraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1663. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl aus Kfz – Neuhausen

Am Sonntag, 23.10.2022, gegen 17:40 Uhr, beobachtete eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München wie drei Jugendliche die Beifahrertür eines in der Bothmerstraße geparkten Peugeot Pkw öffneten und sich einer der Jugendlichen auf den Beifahrersitz setzte.

Als die anderen beiden Jugendlichen die Zeugin bemerkten, flüchteten alle drei in Richtung der Frundsbergstraße. Die durch die Zeugin alarmierten Streifen konnten im Rahmen der Fahndung zwei Jugendlichen antreffen. Es handelt sich hierbei um einen 15-Jährigen mit Wohnsitz in Darmstadt und einen 15-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Die zwischenzeitlich verständigte Halterin des Pkw bestätigte, dass das Fahrzeug gewaltfrei geöffnet wurde und nichts entwendet worden sei.

Nach den erforderlichen Maßnahmen wurden beide Jugendliche in ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) übernahm die weiteren Ermittlungen, wegen eines versuchten Diebstahls aus Kfz.

1664. Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr – Riem

In den frühen Morgenstunden des Samstag, 22.10.2022, fuhr ein ziviles Polizeifahrzeug in der Helsinkistraße. Als sich das Polizeifahrzeug etwa auf Höhe Stockholmstraße befand, wurde es von einem größeren Gegenstand im Bereich der Frontscheibe getroffen. Durch die zersplitternde Glasscheibe wurde einer der darin befindlichen Polizeibeamten verletzt. Außerdem entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Teil eines Möbelstücks handelte. Dieses wurde aufgefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 23 (Gewalt/Jugendkriminalität) aufgenommen und dauern an.

Zeugenaufruf:

Wer hat in der Nacht von Freitag, 21.10.2022, auf Samstag, 22.10.2022, bis ca. 03:45 Uhr im Bereich der Helsinkistraße und Stockholmstraße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen