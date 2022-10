ERLANGEN. (1308) Im Zeitraum von Freitagmittag (21.10.2022) bis Sonntagfrüh (23.10.2022) beschmierten bislang unbekannte Täter zwei Fahrzeuge in Erlangen mit politischen Symbolen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Sowohl der Am Wolfsmantel geparkte Nissan Micra, als auch der in der Schenkstraße geparkte Jeep wurden durch die Unbekannten im Tatzeitraum mit einem politischen Symbol beschmiert. Die Besitzerin des Nissan stellte zudem einen platten Reifen an ihrem Pkw fest.

Die Kriminalpolizei in Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen auch, ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl