ZIRNDORF. (1307) Am späten Freitagabend (21.10.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 23:00 Uhr stieg der Unbekannte über ein Fenster in das Haus in der Schulstraße ein und entwendete aus dem Badezimmer einen Lautsprecher („Smart Speaker“). Im Anschluss daran flüchtete er.

Eine Beschreibung des Täters ist nicht möglich. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen zweistelligen Betrag.

Der Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch, die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

