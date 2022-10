PALLING, LKR. TRAUNSTEIN. Am frühen Morgen des 23. Oktober 2022 ereignete sich im Bereich der Kreisstraße TS 42 zwischen Palling und Traunreut ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 46-jähriger Fahrradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er wenig später an den Folgen verstarb. Die Polizeistation Traunreut übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

In den frühen Morgenstunden des 23.10.2022 ereignete sich auf dem Rad- und Fußweg neben der Kreisstraße TS42 zwischen Palling und Traunreut ein schwerer Verkehrsunfall. Auf Höhe der Abzweigung Polsing kollidierte ein 46-jähriger Fahrradfahrer aus Palling auf dem Heimweg mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Fußgänger, der mit seiner Frau unterwegs war.

Aus bislang unbekannter Ursache stießen die beiden Männer frontal zusammen. Durch den Aufprall wurden sowohl der Fußgänger als auch der Fahrradfahrer schwerst verletzt und waren zunächst nicht mehr ansprechbar. Beide wurden in umliegende Kliniken verbracht. Der Fahrradfahrer erlag schließlich im Laufe des folgenden Tages seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Traunstein die Sicherstellung des Fahrrades sowie ein unfallanalytisches Gutachten an.

Neben zwei Rettungsdienst-Besatzungen und zwei Notarzt-Fahrzeugen war ebenfalls die Feuerwehr Palling mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Unfall wurde durch Polizeibeamte der Polizeistation Traunreut und der Polizeiinspektion Trostberg aufgenommen.