Auseinandersetzung auf Obernburger Kerb - Vier Personen festgenommen

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Eine Gruppe von vier Männern suchte hier die Auseinandersetzung mit anderen Kirchweihbesuchern. Die Männer wurden festgenommen.

Am Samstag, gegen 00.15 Uhr ist es zu der Auseinandersetzung auf dem Kirchweihgelände in der Römerstraße gekommen. Dem Sachstand nach war dem Geschehen eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen, woraufhin eine Gruppe von vier Männern andere Kirchweihbesucher auch körperlich anging. Mehrere Personen zogen sich leichte Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden zu, schwer verletzt wurde niemand.

Die Polizeiinspektion Obernburg war mit Unterstützung umliegender Dienststellen mit mehreren Streifen vor Ort und nahm die vierköpfige Gruppe, die teils bereits durch Kirchweihbesucher festgehalten wurde, vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Obernburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg durch. Durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden u. a. Blutentnahmen und eine Sicherheitsleistung angeordnet. Nach Abschluss der Ermittlungsmaßnahmen wurden die vier Männer über Nacht in Sicherheitsgewahrsam genommen und sehen nun einem Strafverfahren u. a. wegen des Verdachts von Körperverletzungsdelikten entgegen.

Unfallflucht auf der Autobahn – Zeugen gesucht

LKR. ASCHAFFENBURG. Eine 35-Jährige war am Freitagabend zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr mit ihrem schwarzen Seat Leon von der A45 kommend über die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Den Angaben zufolge war die Fahrerin in diesem Bereich durch einen unbekannten Pkw touchiert worden und nach einer Drehung ihres Fahrzeugs mit der Außenleitplanke kollidiert. Am dem Seat mit Chemnitzer Zulassung waren Schäden auf der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden.

Die einschlägige Unfallstelle konnte bislang nicht ausfindig oder näher eingegrenzt werde. Daher werden Zeugen gebeten, die zur fraglichen Zeit im Bereich der A45 zwischen Alzenau und dem Seligenstädter Dreieck in Fahrtrichtung Aschaffenburg bzw. auf der A3 zwischen dem Seligenstädter Dreieck und der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost etwaige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

Unfall im Begegnungsverkehr - zwei Personen verletzt

WEIBERSBRUNN. LKR. ASCHAFFENBURG. Bei herbstlichen Straßenverhältnissen sind am Freitagabend zwei Pkw auf der Kreisstraße AB5 zwischen der B26 und Weibersbrunn kollidiert. Eine Person wurde schwer, eine weitere leicht verletzt.

Gegen 20.30 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Baic auf der Kreisstraße AB5 in Richtung Weibersbrunn unterwegs. Dem Sachstand nach ist dieser in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und hier mit dem entgegenkommenden 67-jährigen Mercedesfahrer kollidiert.

Das Fahrzeug des 26-Jährigen überschlug sich in Folge des Unfalls und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und einzige Insasse des Wagens konnte sich selbst befreien und wurde zu einer weiterführenden Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes zog sich mehrere Prellungen zu.

Die beiden Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Weibersbrunn und Rothenbuch im Einsatz.

Geparktes Fahrzeug angefahren- Zeugen gesucht

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitagvormittag zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr ist ein geparktes Fahrzeug beschädigt worden. Der blaue Seat Leon war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Weilbacher Straße abgestellt. Ein bislang Unbekannter touchierte das Fahrzeug und verursache Kratzer und Dellen auf der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Lkw touchiert Vordach und Straßenlaterne - Zeugen gesucht

OBERNBURG. LKR. MILTENBERG. Am Freitagvormittag, gegen 10.00 Uhr hat ein Lkw in der oberen Gasse bei einem Wendemanöver das Vordach eines Wohngebäudes und eine Straßenlaterne beschädigt. Der Lkw setzte hiernach seine Fahrt fort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Unfall bei herbstlichen Straßenverhältnissen - Motorradfahrer gestürzt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist ein Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Bessenbach und Hösbach-Bahnhof gestürzt. Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der 39-jährige Motorradfahrer hat die Staatsstraße in Richtung Hösbach-Bahnhof gegen 04.00 Uhr befahren. Auf nassem Laub geriet der Mann ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke. Mit einer Platz- / Risswunde im Gesichtsbereich und diversen Prellungen wurde der Motorradfahrer durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg

Pkw in Parkgarage beschädigt - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Am Freitag, im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr wurde ein blauer BMW der "1er" Reihe, der in der Parkgarage am Schlossplatz abgestellt war, beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher verließ das Parkhaus in der Treibgasse, ohne eine weitere Schadensregulierung anzustoßen. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Geparkten Pkw angefahren - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Ein grauer BMW der 3er Serie war von Donnerstagnachmittag bis Samstagabend in der Einbahnstraße des Klinikumareals „Am Hasenkopf“ abgestellt. Hier wurde das Fahrzeug im rechten Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Ein Verursacher meldete sich nicht.

Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Freitagabend, 21.00 Uhr, und Samstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, ist ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug in den Zaun eines Kfz Betriebs in der Industriestraße gefahren. Der Zaun wurde hierdurch teils aufgerissen, der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall ohne eine weitere Schadensregulierung anzustoßen.

Scheibe eines Kaffeehauses in der Innenstadt beschädigt - Zeugen gesucht

ASCHFFENBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang Unbekannter die Fensterscheibe eines Cafés in der Innenstadt beschädigt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitagabend, 21.00 Uhr bis Samstagmorgen, 06.00 Uhr hat der Unbekannte die Fensterscheibe des Cafés am Roßmarkt offensichtlich mutwillig beschädigt. Die Scheibe ging zu Bruch, der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt in den vorgenannten vier Fällen die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.