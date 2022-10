ZIRNDORF. (1306) Am Sonntagvormittag (23.10.2022) brach in einer Garage in Wintersdorf (Gemeindeteil von Zirndorf, Lkrs. Fürth) ein Feuer aus. Der Brand griff auf das angrenzende Wohnhaus über und verursachte hohen Sachschaden.



Gegen 10:00 Uhr teilten Zeugen einen Brand in einer Garage in der Ansbacher Straße mit. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand diese bereits in Vollbrand.

Nach ersten Ermittlungen führte ein Bewohner Arbeiten an einem in der Garage stehenden Pkw aus, als plötzlich Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Diese griffen auf ein weiteres Fahrzeug in der Garage sowie auf ein daneben stehendes Wohnmobil über. Auch der Dachstuhl des Wohnhauses wurde durch die Flammen beschädigt.

Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Da durch die Garage eine Gasleitung verläuft, kam der örtliche Energieversorger vor Ort und klemmte die Leitung ab.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Janine Mendel