1653. Pkw kollidiert beim Befahren eines Trambahnbereichs mit einer Lichtzeichenanlage, eine Person leicht verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 21.10.2022, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Renault die Sonnenstraße in Fahrtrichtung Stachus. Auf Höhe der Kreuzung Sonnenstraße / Bayerstraße ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein, da er nach links in die Bayerstraße einfahren wollte.

Dort fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache in den Trambahnbereich der Bayerstraße ein und kollidierte dort mit der Lichtzeichenanlage für Trambahnen. Diese knickte um und fiel auf die Fahrbahn.

Der über 80-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der Pkw wurde leicht, die Lichtzeichenanlage schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Es kam kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1654. Raub durch mehrere unbekannte Jugendliche - Berg am Laim

Am Donnerstag, 20.10.2022, gegen 20.25 Uhr, befand sich ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München auf dem Nachhauseweg. Im Bereich der Grünanlage an der Gögginger Straße wurde er von mehreren jugendlichen unbekannten Tätern verfolgt und beleidigt. Als die Gruppe den 16-Jährigen schließlich eingeholt hatte, wurde er zu Boden gestoßen und getreten. Er wurde durch die Gruppe aufgefordert, sich komplett auszuziehen, was er zunächst verweigerte. Nach weiteren Tritten zog er sich schließlich aus.

Einer der unbekannten Täter nahm ihm außerdem das Mobiltelefon ab und warf es auf eine angrenzende Wiese. Der Geschädigte konnte im Anschluss die Tatörtlichkeit verlassen, holte sich sein Mobiltelefon wieder und verständigte seine Mutter.

Er wurde im Anschluss in einer Münchner Klinik ambulant behandelt. Der Geschädigte konnte keine Beschreibung der insgesamt sieben Täter machen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 23 – jugendtypische Gewalttaten – übernommen.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen in der Gögginger Straße / Echardinger Straße / Fehwiesenstraße und Innsbrucker Ring oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1655. Gefährdung des Straßenverkehrs - Neuperlach

Am Samstag, 22.10.2022, gegen 02.45 Uhr, meldete ein Zeuge dem Polizeinotruf 110, dass ein grauer Pkw mit österreichischem Kennzeichen auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Neubiberg eine Mauer an der Autobahn touchiert hätte und anschließend weitergefahren wäre.

Eine Polizeistreife, welche die Strecke abfuhr, konnte zunächst keine Feststellungen machen.

Nachdem die Polizeistreife am Autobahnende wendete und in Fahrrichtung Salzburg zurückfuhr, wurde sie zwischen den Anschlussstellen München-Perlach und Neubiberg von einem grauen Pkw Renault mit österreichischem Kennzeichen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Zudem fiel der Fahrer mit seiner unsicheren Fahrweise auf. Um den Pkw einer Kontrolle zu unterziehen, setzte sich die Polizeistreife vor diesen und gab Zeichen zur Anhaltung.

Der Fahrer des Pkw Renault missachte sämtliche Anhaltesignale und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Unterhaching-Ost. Von dort folgte er der Staatsstraße 2078 in Richtung Neuperlach. Auch hierbei fuhr er weiterhin zu schnell und unsicher.

In Neuperlach folgte er der Carl-Wery-Straße und bog nach links in die Therese-Giehse-Allee ein. Eine weitere Polizeistreife errichtete an der Kreuzung Therese-Giehse-Allee / Helmut-Käutner-Straße eine Straßensperre, in dem sie ihr Dienstfahrzeug quer zur Fahrbahn aufstellten. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Fahrer des Pkw Renault einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß in das Heck des Dienstfahrzeuges.

Aufgrund der Beschädigungen kam der Pkw Renault zum Stillstand und der Fahrer, ein 28-jähriger Österreicher, konnte vorläufig festgenommen werden.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Der 28-Jährige war stark alkoholisiert, weswegen im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1656. Organisierter Callcenter-Betrug; falsche Polizeibeamte – Festnahme eines Kuriers

Am Dienstag, 25.05.2021, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München von einer ihr unbekannten männlichen Person angerufen, welcher sich als Kriminalpolizeibeamter ausgab.

Dieser erzählte ihr, dass es in der Nachbarschaft einen Raubüberfall gegeben hätte und die über 80-Jährige ein potentielles nächstes Opfer sei.

Durch geschickte Gesprächsführung über drei Stunden hinweg willigte die Geschädigte schließlich ein, das von ihr in der Wohnung verwahrte Bargeld in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro in eine Tasche zu packen und einer vorgeblich zivilen Polizeibeamtin zu übergeben.

Erst zwei Tage später kontaktierte die Geschädigte die richtige Polizei, um sich über den Verbleib ihres Geldes zu informieren.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte ein 52-jähriger Türke ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Tatbeteiligter identifiziert werden. Dieser steht im dringenden Verdacht als Logistiker bzw. Kurier das erlangte Bargeld mehrerer Taten von den Abholern in die Türkei gebracht zu haben.

Es wurde Haftbefehl erlassen, welcher am 19.10.2022 in München vollzogen wurde.

Die weiterführenden Ermittlungen werden weiterhin durch die AG Phänomene geführt.

1657. Motorradfahrer missachtet Rotlicht, eine Person schwer verletzt - Neuhausen

Am Samstag, 22.10.2022, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 69-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Dacia die Leonrodstraße in Fahrtrichtung Schwere-Reiter-Straße. An der Kreuzung zur Dachauer Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Hierzu fuhr er bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Kraftrad Aprillia die Dachauer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Schwere-Reiter-Straße wollte er nach links in diese abbiegen und ordnete sich deswegen auf dem Linksabbiegerstreifen ein. Bevor der 69-Jährige den Kreuzungsbereich vollständig räumen konnte, schaltete die Lichtzeichenanlage der Dachauer Straße für die beiden Geradeausfahrstreifen auf Grünlicht.

Der 33-Jährige fuhr trotz für ihn als Linksabbieger geltenden Rotlicht zügig in den Kreuzungsbereich ein und konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw des 69-Jährigen nicht mehr verhindern.

Der 33-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Der 69-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für ca. eine Stunde teilweise gesperrt werden und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1658. Pkw-Fahrer missachtet Rotlicht und kollidiert mit Notarztfahrzeug - Großhadern

Am Samstag, 22.10.2022, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger als Angehöriger der Berufsfeuerwehr München als Fahrer eines Notarzteinsatzfahrzeuges unter Verwendung von Sonder- und Wegerechten die Sauerbruchstraße in Großhadern in Richtung Würmtalstraße.

An der Kreuzung zur Würmtalstraße wollte er diese queren und weiter der Waldwiesenstraße folgen. Hierbei fuhr er mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn bei für ihn geltenden Grünlicht der Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein.

Zur selben Zeit missachtete ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Pkw BMW das für ihn geltende Rotlicht und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die Notarztbesatzung konnte ihren ursprünglich zugeteilten Einsatz nicht mehr wahrnehmen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.