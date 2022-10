GEFREES, LKR. BAYREUTH. Zeugen bemerkten am späten Samstagabend glücklicherweise schnell, dass es aus einem Verkaufsstand eines Sportheims loderte. Warum es brannte, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei Bayreuth.

Gegen 22.45 Uhr sahen zwei Zeugen die verdächtigen Lichtschimmer, die von einem Sportheim in der Hauptstraße durch die Dunkelheit zu sehen waren. Schnell setzten sie den Notruf ab und ermöglichten somit, dass die Feuerwehr schnell am Brandort tätig werden konnte. Diese lokalisierte das Feuer in einem kleinen Verkaufsstand, der sich neben dem Vereinsheim im Hof befand. Dieses aus Holz errichtete Häuschen war nicht mehr zu retten, jedoch verhinderten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen.

Durch die Hitzeentwicklung nahm die Gebäudefassade des Vereinsheims Schaden, die Bude brannte völlig aus. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache. Zudem werden Zeugen gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf einen hohen vierstelligen Betrag.