COBURG. In einer dunklen Straßenecke Geldbeutel durchstöbern? „Da ist doch was faul!“, dachte sich Samstagnacht eine Fußstreife der Coburger Polizei. Ihr Bauchgefühl bestätigte sich schnell.

Die uniformierten Streifenbeamten liefen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 3 Uhr, durch den Coburger Lohgraben. Dort stießen sie auf den 31-Jährigen. Es wirkte, als ob er gerade aus zwei Geldbörsen Scheine entnahm und nach weiteren Wertgegenständen durchsuchte.

„Halt! Polizei!“

Die Ordnungshüter kontrollierten den Verdächtigen. Sie stießen dabei auf mehrere hundert Euro Bargeld sowie Personalausweise, Sparkassen- sowie Versicherungskarten zweier Männer. Die Personen auf den Ausweisbildern sahen aber ganz und gar nicht so aus, wie der 31 Jahre alte Mann vor ihnen. Ein Funkspruch und eine Datenrecherche später erhärtete sich der Verdacht. Die Geldbörsen wurden gestohlen - eine offenbar erst vor zwei Stunden. Der Bestohlene befand sich zu dieser Zeit in einem Nachtclub im Steinweg. Seinen Geldbeutel hatte er eigentlich in einer Umhängetasche stets eng am Oberkörper bei sich.

Die Polizisten nahmen den Georgier vorläufig fest. Der weitere Weg führte zur Wache, wo sie ihn der Kriminalpolizei übergaben. Die Kriminalbeamten beschäftigen sich nun mit den Fragen der genauen Tatumstände- und Örtlichkeiten, zudem erhielt der Tatverdächtige die Möglichkeit, zusammen mit einer Dolmetscherin, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Er wird sich nun wegen des Verdachts der Taschendiebstähl strafrechtlich verantworten müssen.