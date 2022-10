WUNSIEDEL. Die Kriminalpolizei Hof sucht nach Einbrechern, die sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verbotenerweise am Sortiment eines Sportgeschäfts in der Egerstraße bedienten.

Die Diebe gelangten ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam über den Mitarbeitereingang in das Gebäude. In der Zeit zwischen Ladenschluss am Donnerstag und Freitagmorgen, 8.30 Uhr, machten sich die Eindringlinge in den Räumlichkeiten zu schaffen. Sie hatten es auf Sportartikel, Bekleidung und Freizeitwaren abgesehen und brachten diese zum Abtransport nach draußen. Insgesamt fehlten am Freitag Waren im niedrigen fünfstelligen Wert.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die zu besagter Zeit im Bereich der Egerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.