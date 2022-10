2051 - Unfallflucht auf der A8

A8/ Dasing/ Fahrtrichtung Stuttgart - Am Donnerstag (20.10.2022) gegen 13:20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der A8. Ein 38-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem mittleren Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer von der rechten auf die mittlere Spur wechselte und den 38-Jährigen hierbei übersah. Der 38-jährige Mercedes-Fahrer versuchte dem Lkw auszuweichen indem er auf die linke Spur wechselte und stieß hierbei mit dem BMW einer 29-Jährigen zusammen, welche sich auf dieser Spur befand. Der Lkw-Fahrer blieb kurzfristig auf dem Standstreifen stehen, entfernte sich im Anschluss jedoch von der Unfallstelle.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 24.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden.

2052 - Betrunken unterwegs

Deiningen - Gegen Mitternacht wurde ein 33-jähriger Kleinkraftradfahrer Am Sportpark einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten nicht nur Alkoholgeruch fest, sondern auch, dass das Kleinkraftrad mit einem Kennzeichen versehen war, welches für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurde. Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert in Höhe von 1,7 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und es wurden die Ermittlungen wegen mehrerer Delikte aufgenommen.



Dillingen - Am 20.10.2022 gegen 20.00 Uhr wurde bei Steinheim ein 36-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1.1 Promille. Der 36-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt, eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt folgt.



Bonstetten - Am 21.10.2022 wurde ein Fahrzeugführer um 00:25 Uhr zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab knapp 1,4 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

2053 - Diebstahl von Elektronik aus Traktoren

Wertingen - In der Nacht vom 19.10.2022, 17.30 Uhr auf den 20.10.2022, 09.30 Uhr wurden von zwei John Deere Traktoren, die auf einem Feldweg an einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Zusmarshauser Straße abgestellt waren, zwei GPS-Receiver, sowie elektronische Bedienteile für Sämaschinen und Güllefassrechner entwendet. Die Diebe verschafften sich hierzu widerrechtlich Zutritt zu den abgeschlossenen Fahrgastzellen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird mit ca. 21.260 Euro beziffert.

Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Tel. 08272/9951-0 um Zeugenhinweise.

2054 - Betrugsserie mit Whats App

Landkreis Dillingen - Am 20.10.2022 erhielten mehrere Anwohner des Landkreis Dillingen Mitteilungen per Whats App Messanger. In allen drei Fällen gaben sich die Absender als leibliche Kinder aus, die eine neue Handynummer hätten und nun ihre Verwandten um Geldüberweisungen baten. Einer Wertingerin kam die Mitteilung verdächtig vor, so dass sie kein Geld überwies und stattdessen die Polizei informierte.

Weniger Glück hatte eine Gundelfingerin, die eine Mitteilung von einer unbekannten Nummer erhielt, deren Absender sich als Tochter ausgab und nach Geld fragte. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Chat und die Gundelfingerin überwies in vier Raten insgesamt 9650 Euro auf das Konto einer Bank in Dresden. Ähnlich erging es auch einer Dillingerin. Sie wurde von ihrem angeblichen Sohn angeschrieben und überwies daraufhin 2240 Euro auf ein Berliner Konto. Beiden Geschädigten wurde erst nach den Überweisungen klar, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen waren.

Tipps zum Schutz vor Betrug unter: www.polizei-beratung.de