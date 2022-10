1646. Trickdiebstahl durch falschen Polizeibeamten – Mittersendling

Am Donnerstag, 20.10.2022, gegen 13:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab vor, dass es zu einem Diebstahl zum Nachteil der Seniorin gekommen wäre. Außerdem zeigte der unbekannte Täter einen vermeintlichen Dienstausweis vor.

Anschließend betrat er unaufgefordert die Wohnung der über 80-Jährigen und fragte, wo sie ihr Bargeld aufbewahrt. Die Seniorin zeigte dem Täter den Ablageort einer Bargeldmappe. Diese nahm er sofort an sich und rannte schnell aus der Wohnung. Die Bargeldmappe enthielt mehrere tausend Euro Bargeld.

Das Kommissariat 65 (Trickbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Seniorin beschrieb den Täter wie folgt:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkler Teint, schwarze Haare, sprach akzentfrei Deutsch; bekleidet mit einer olivgrünen Mütze mit Ohrenklappen, einem grünen Parka und einer dunklen Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Partnachplatz, Klingerstraße, Sachsenkamstraße (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

1647. Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen - Pasing

Am Donnerstag, 20.10.2022, gegen 20:10 Uhr, befand sich eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München in einer Umkleidekabine eines Hallenbades in Pasing. Dort stellte sie fest, dass ein ihr unbekannter Mann sie unter der Kabinentrennwand hindurch mit einem Mobiltelefon gefilmt hat.

Die 33-Jährige machte das Schwimmbadpersonal auf diese Situation aufmerksam. Der Tatverdächtige konnte deshalb wenig später mit Unterstützung eines Polizeibeamten, der sich nicht im Dienst befand und privat im Hallenbad war, festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um 24-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde er entlassen. Sein Mobiltelefon wurde sichergestellt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1648. Größerer Polizeieinsatz – Ramersdorf

Am Donnerstag, 20.10.2022, gegen 17:10 Uhr, informierte die Leitstelle der U-Bahn den Polizeinotruf 110 und schilderte eine unklare Personenansammlung am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz. Aufgrund dessen wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war zuvor eine 35-Jährige (mit Wohnsitz in München) am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz vor eine stehende U-Bahn ins Gleisbett gestürzt. Mehrere Passanten hatten sie anschließend zurück auf den Bahnsteig gezogen.

Als zwischenzeitlich eingetroffene Polizeibeamte die 35-Jährige befragten, reagierte sie aggressiv und versuchte einen Polizeibeamten anzugreifen. Aufgrund des Verhaltens der 35-Jährigen und ihrer Alkoholisierung sollte sie in Gewahrsam genommen werden.

Auf dem Weg zur Polizeiinspektion versuchte sie nach einem Beamten zu treten. Nachdem sie auf der Polizeiinspektion 21 (Au) in die Haftzelle verbracht wurde, versuchte sie sich selbst zu verletzen und wurde deshalb in einem Krankenhaus untergebracht.

Gegen die 35-Jährige wurde eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1649. Zimmerbrand – Altstadt

Am Freitag, 21.10.2022, gegen 01:55 Uhr, meldete ein Passant über den Polizeinotruf 110 einen Brand in einem Wohnhaus. Beim Eintreffen der Beamten konnte aus einem Fenster eines Gebäudes im Bereich der Hermann-Sack-Straße starker Rauch festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht.

Die beiden Bewohner, ein 67-Jähriger und eine 59-Jährige konnte die Wohnung selbständig verlassen. Sie zogen sich jeweils eine Rauchgasintoxikation zu und wurden nach der ersten Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung ist stark verrußt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

1650. Festnahme nach mehreren Fällen des Einbruchs in Gewerbestand – Altstadt

Im Zeitraum von Donnerstag, 28.07.2022 bis Sonntag, 11.09.2022, kam es zu mehreren Fällen des Einbruchs in Gewerbestände am Viktualienmarkt.

Der erste Fall ereignete sich am Donnerstag, 28.07.2022. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter beschädigte die Plane des Verkaufsstandes und betrat den Verkaufsraum. Diesen verließ er jedoch ohne Mitnahme von Gegenständen in unbekannte Richtung.

Durch intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnte nun ein 41-Jähriger (mit Wohnsitz in Freising) ermittelt werden. Dieser wurde am Mittwoch, 19.10.2022, vorläufig festgenommen und nach der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung entlassen.

Die Ermittlungen des Kommissariats 52 (Einbruchsdelikte) dauern an.

1651. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person schwer verletzt – Neuhausen

Am Donnerstag, 20.10.2022, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Opel Pkw auf der Leonrodstraße in Richtung der Landshuter Allee.

Auf Höhe der Albrechtstraße wollte eine 61-Jährige mit Wohnsitz in München die Leonrodstraße als Fußgängerin überqueren, um dann weiter in Richtung Nymphenburger Straße zu gehen.

Hierzu trat sie unvermittelt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Der 45-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die 61-Jährige frontal mit seinem Fahrzeug.

Bei dem Unfall wurde die 61-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste eine Spur der Leonrodstraße stadtauswärts komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1652. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Waldtrudering

Am Donnerstag, 20.10.2022, gegen 12:30 Uhr, fuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Calw mit einem Chevrolet Pkw auf der Wasserburger Landstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Bahnstraße wollte sie in diese nach links abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Wasserburger Landstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Bahnstraße wollte er weiter geradeaus fahren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin des 62-Jährigen schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt und wurde ambulant versorgt. Die 33-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Wasserburger Landstraße stadteinwärts komplett gesperrt werden. Hiervon war auch der Linienbusverkehr der MVG betroffen. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.