OBERPFALZ/NABBURG, LKR. SCHWANDORF. Am Samstag, 5. November 2022, veranstaltet das Polizeipräsidium Oberpfalz von 9 bis 17 Uhr bei der Bereitschaftspolizei in Nabburg erstmals zentral einen Aktionstag zur Nachwuchswerbung, um geeignete Bewerberinnen und Bewerber für die Bayerische Polizei zu finden. Unter dem Motto „Fordere Dich heraus!“ dürfen alle Interessierten probehalber den Sporttest der Bayerischen Polizei ablegen und sehen sofort, ob sie körperlich fit genug sind für den Polizeiberuf. Alle Eltern sind dabei ebenfalls herzlich eingeladen, ihre Kinder zu begleiten.



An verschiedenen Stationen lernen die Teilnehmer die Polizei näher kennen. Unter anderem wird die polizeiliche Schutzausrüstung vorgestellt und in der Folge entsprechend erläutert, in welchen Einsatzlagen das sehr schwere Equipment Verwendung findet. Danach dürfen die Jugendlichen selbst hineinzuschlüpfen und an der Selfie-Station zur Erinnerung ein Foto von sich schießen.

Was trägt ein Polizist am Gürtel? An einer weiteren Station werden Waffen, Ausrüstung und Fahrzeuge der Polizei vorgestellt. Es besteht die Gelegenheit, sich in die Einsatzfahrzeuge zu setzen und alle Ausrüstungsgegenstände anzufassen und sich darüber zu informieren.

Der im Mittelpunkt stehende Sporttest umfasst folgende körperliche Betätigungen: Bankdrücken, Pendellauf, Ausdauerlauf und Springen über eine Kleinbank. Diese Übungen müssen beim Einstellungstest der Bayerischen Polizei bestanden werden. (Weitere Infos: https://www.mit-sicherheit-anders.de/deine-bewerbung/pruefungs-und-auswahlverfahren/sportpruefung/ )

An der letzten Station wird den Teilnehmenden ein exklusiver Einblick in die Unterkunft der Auszubildenden und das Lehrsaalgebäude gewährt.

Die zuständigen Einstellungsberaterinnen und -berater stehen für Fragen am und zum Aktionstag gerne zur Verfügung. Den Kontakt und alle weiteren Information zum Polizeiberuf in Bayern findet man unter: https://www.mit-sicherheit-anders.de/ .

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Anmeldungen sind per E-Mail an: pp-opf.Praesidialbuero@polizei.bayern.de zu senden. Sie bekommen dann alle weiteren Informationen per E-Mail.

Medienvertreter dürfen die Veranstaltung ebenfalls gerne besuchen. Da es sich um ein abgesperrtes Gelände handelt, wird eine vorherige Anmeldung unter pp-opf.presse@polizei.bayern.de erbeten.