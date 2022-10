DEGGENDORF. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 16.10.2022, kam es im Innenstadtbereich von Deggendorf zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen.

Die Kriminalpolizei Deggendorf hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und arbeitet mit Hochdruck an der Klärung der Ereignisse. Eine gemeinsame Ermittlungsgruppe mit der Polizeiinspektion Deggendorf wurde eingerichtet. Die Ermittlungsgruppe „Glasscherbe“ vernimmt unter anderem Zeugen der Vorfälle und wertet vorhandene Bild- und Videoaufzeichnungen aus.

Aktueller Stand der Ermittlungen

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen kam es am Sonntag gegen 1:45 Uhr in einem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen syrischen Staatsangehörigen und albanischen Staatsangehörigen. Das Motiv der Auseinandersetzung, die genaue Anzahl der beteiligten Personen und die konkreten Tathandlungen dieser Personen sind aktuell Gegenstand der intensiven Ermittlungen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden drei Syrer im Alter zwischen 26 und 29 Jahren leicht verletzt, einer der Männer wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Ein albanischer Staatsangehöriger im Alter von 27 Jahren erlitt eine leichte Verletzung am Kopf. Eine an der Auseinandersetzung nicht beteiligte Frau wurde durch eine herumfliegende Glasscherbe leicht verletzt.

Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass Personen schwer verletzt wurden. In Zusammenhang mit den Vorfällen kam es vor allem in sozialen Netzwerken im Internet zu Mutmaßungen und Gerüchten, die durch die bisherigen polizeilichen Ermittlungen nicht bestätigt werden konnten.

Eine der beteiligten Personengruppen wurde vom Sicherheitsdienst aus dem Lokal verwiesen. Hierbei wurde durch einen Syrer ein Sicherheitsbediensteter des Lokals mit einer Glasscherbe angegriffen. Dieser wurde dabei aber nicht getroffen und blieb unverletzt. Nachdem sich die Personengruppe entfernt hatte, wurde durch die Sicherheitsbediensteten auch die zweite Gruppe aus dem Lokal verwiesen. Erkenntnisse zu weiteren strafrechtlichen Tathandlungen vor dem Lokal im unmittelbaren Zusammenhang mit der genannten Auseinandersetzung liegen bisher nicht vor, können zum jetzigen Stand der Ermittlungen aber auch noch nicht sicher ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Weiterer Vorfall auf dem Michael-Fischer-Platz

Gegen 3:00 Uhr wurde ein 28-jähriger Deutscher von Polizeibeamten am Michael-Fischer-Platz kontrolliert. Dieser war zuvor vom Sicherheitsdienst aus dem Lokal verwiesen und der Polizei übergeben worden. Der 28-Jährige widersetzte sich jedoch den Maßnahmen und griff einen Beamten tätlich an. Der Polizeibeamte wurde dabei leicht verletzt. Ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger wollte die Gewahrsamnahme des 28-Jährigen verhindern und attackierte unvermittelt einen anderen eingesetzten Polizeibeamten. Dieser wurde dadurch leicht am Kopf verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die beiden 24- und 28-jährigen Männer wurden in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Aktuell ist Gegenstand der Ermittlungen, ob ein Zusammenhang mit der Auseinandersetzung im Lokal besteht.

Zeugenaufruf - Bereitstellung Medienupload-Portal

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei sind bei den Ermittlungen auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Wer zu den Auseinandersetzungen oder evtl. weiteren Taten im besagten Zeitraum Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Kripo Deggendorf unter 0991/3896-0 zu melden.

Es wurde ein Medienupload-Portal eingerichtet. Die Kripo Deggendorf bittet darum, Video- oder Bildmaterial zu den Vorfällen über das Medienupload-Portal unter nachfolgendem Link zur Verfügung zu stellen.

Verstärkte Polizeipräsenz in der Innenstadt – Konsequente Verfolgung von Straftaten

Vorfälle dieser Art sind geeignet, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu beeinträchtigen. Damit sich die Bürgerinnen und Bürger in Deggendorf weiterhin sicher fühlen können, wird die Polizei den Einsatzschwerpunkt in diesem Bereich weiter forcieren, mit verstärkten Kräften präsent sein und als Ansprechpartner auch vor Ort zur Verfügung stehen.

Die bereits angekündigten präventiven Maßnahmen wurden zwischenzeitlich in konkrete Planungen umgesetzt. Die Polizeiinspektion Deggendorf arbeitet hierbei eng mit der Stadt Deggendorf zusammen. An den kommenden Wochenenden wird die Polizei unter anderem mit Unterstützung von Kräften der Zentralen Einsatzdienste des Polizeipräsidiums Niederbayern und der Bayerischen Bereitschaftspolizei verstärkt im Innenstadtbereich von Deggendorf unterwegs sein. Die Stadt Deggendorf prüft eigenständig sicherheitsrechtliche Maßnahmen; so wurden inzwischen Betretungsverbote für bestimmte Bereiche gegen Betroffene erlassen. Weiterhin bereitet die Polizeiinspektion Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Stadt Deggendorf eine Videoüberwachung an relevanten Örtlichkeiten in der Innenstadt vor.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf weist darauf hin, dass entsprechende Taten mit Nachdruck verfolgt und geahndet werden.

Bezug: Pressemeldung des PP Niederbayern vom 18.10.2022