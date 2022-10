1638. Größerer Polizeieinsatz – Obersendling

Am Mittwoch, 19.10.2022, gegen 18:30 Uhr, meldeten Anwohner in Obersendling über den Notruf 110 der Polizei schussähnliche Geräusche vom Balkon eines Mehrfamilienhauses.

Sofort wurden mehrere Kräfte zum Einsatzort geschickt. Vor Ort konnte nach polizeitaktischen Maßnahmen ein 26-jähriger Anwohner festgestellt werden. Dieser hatte nach ersten Erkenntnissen mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse vom Balkon seiner Wohnung aus abgefeuert. Er wurde vor Ort festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnte eine entsprechende Schreckschusspistole, sowie ein Teleskop-Schlagstock und ein sogenanntes Butterfly-Messer aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden alle sichergestellt.

Der 26-Jährige wurde wegen Delikten im Zusammenhang mit dem Waffengesetz angezeigt und im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (u. a. Delikte nach dem Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1639. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer; eine Person verstorben – Neuhausen

-siehe Medieninformation vom 18.10.2022, Nr. 1628

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 17.10.2022, gegen 12:00 Uhr, auf einem Gehweg an der Nymphenburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 62-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 39-jährigen Fußgängerin. Der 62-Jährige stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Am Mittwoch, 19.10.2022, verstarb nun der 62-Jährige aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

1640. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Mittwoch, 19.10.2022, gegen 16:00 Uhr, fuhr eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Dachauer Straße stadteinwärts.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem danebenliegenden Radweg in gleicher Fahrtrichtung.

Die Pkw-Fahrerin wollte nach rechts in die Landshuter Allee abbiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der 61-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 41-Jährige blieb unverletzt.

Der Pkw wurde leicht beschädigt. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1641. Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Radfahrerin; eine Person schwer verletzt – Fürstenried

Am Mittwoch, 19.10.2022, gegen 15:35 Uhr, fuhr ein 90-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Züricher Straße stadtauswärts. Vor ihm fuhr eine Radfahrerin.

Auf Höhe der Hausnummer 92 fuhr der 90-Jährige der vorausfahrenden Radfahrerin auf. Dadurch stürzte er, verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die bislang unbekannte Radfahrerin verweilte kurz an der Unfallstelle und entfernte sich dann, ohne ihren gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligte zu erfüllen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1642. Versuchter Einbruch in Gaststätte – Obergiesing

Im Tatzeitraum Dienstag, 18.10.2022, 21:30 Uhr, bis Mittwoch, 19.10.2022, 10:40 Uhr, versuchten ein oder bislang mehrere unbekannte Täter widerrechtlich in eine Gaststätte im Bereich der Tegernseer Landstraße zu gelangen.

Die Täter drangen zunächst über eine offene Tür auf der Rückseite des Gebäudes in ein Treppenhaus und versuchten dort die rückwärtige Tür der Gaststätte mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Dies gelang nicht und die Täter flüchteten anschließend ohne Beute.

Am Mittwoch, 19.10.2022, gegen 10:40 Uhr, stellte ein Mitarbeiter die Beschädigungen fest und alarmierte die Polizei.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tegernseer Landstraße und Giesinger Grünspitz (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1643. Zwei Fälle von Betrug mittels Messenger-Dienst – Moosach und Garching

Fall 1:

Am Freitag, 14.10.2022, wurde eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München von einem unbekannten Täter über einen Messenger-Dienst auf ihrem Mobiltelefon kontaktiert, der sich als ihre Tochter ausgab. Unter der bekannten Legende, dass das eigene Mobiltelefon kaputt sei und daraus resultierender neuer Telefonnummer, wurde die 76-Jährige um eine dringend anstehende Überweisung gebeten.

Tatsächlich überwies die Seniorin daraufhin mehrere Tausend Euro auf das ihr genannte Konto. Erst mehrere Tage nach der Tat telefonierte sie mit ihrer Tochter, bemerkte dabei den Betrug und verständigte anschließend die Polizei.

Fall 2:

Am Mittwoch, 19.10.2022, wurde eine 71-Jährige mit Wohnsitz in München ebenfalls durch einen Messenger-Dienst, derselben Legende wie im ersten Fall geschildert, kontaktiert.

Auch hier überwies die Seniorin einen Betrag von mehreren Tausend Euro auf ein ihr genanntes Konto.

Erst nach der Überweisung wurde die 71-Jährige misstrauisch und verständigte sie den Polizeinotruf.

Beiden Fällen übernahm das Kommissariat 76 (Betrugsfälle) die Ermittlungen.

Präventionshinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweise:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis.

Link zur Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

1644. Polizeieinsatz – Obergiesing

Am Mittwoch, 19.10.2022, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von einer Passantin darüber informiert, dass am Tegernseer Platz eine männliche Person mit einem Messer in der Hand steht und lautstark herumschreit. Da eine Gefährdung für unbeteiligte Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden mehrere Polizeistreifen zur Örtlichkeit geschickt.

Zivile Polizeibeamte der Polizeiinspektionen 21 (Au) und 23 (Giesing) konnten den Mann vor Ort identifizieren. Nachdem zu diesem Zeitpunkt ein Messer nicht zu erkennen war, wurde der stark alkoholisierte 48-Jährige mit Wohnsitz in München durch diese gesichert und festgenommen. Zu Verletzungen kam es dabei nicht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keiner Bedrohungshandlung oder sonstigen Straftaten. Der 48-Jährige wurde anschließend aufgrund möglicher Fremdgefährdung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

1645. Kreativwettbewerb BMW-MINI Design 2022

„Euer Design auf unserem Fahrzeug!“ So lautet das Motto eines Kreativwettbewerbs des Polizeipräsidiums München im Zusammenhang mit der Gestaltung des neuen Dienstfahrzeugs der Pressestelle.

Bis zum 10. November 2022 haben ideenreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun die Möglichkeit, Entwürfe für die zukünftige Folierung des neuen Streifenfahrzeugs im Rahmen von vorgegebenen Parametern bei der Pressestelle einzureichen.

Das so neu gestaltete Fahrzeug wird später auf Münchens Straßen und bei öffentlichen Veranstaltungen des Polizeipräsidiums München zu sehen sein.

Weitere Details und Bedingungen zur Teilnahme sind unter folgendem Link zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/037123/