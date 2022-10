KIRCHEHRENBACH, LKR. FORCHHEIM. In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Bäckerei in Kirchehrenbach ein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Donnerstagmorgen um kurz vor 5 Uhr bemerkte ein Zeuge den offen stehenden Personaleingang der Bäckerei in der Pretzfelder Straße und verständigte die Polizei. Offenbar hatten sich die Täter im Zeitraum von Mittwochabend, 19.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 4.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Bäckerei verschafft. Anschließend stahlen sie einen Tresor, der eine niedrige vierstellige Geldsumme beinhaltete. Die Diebe flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen unter anderem, ob ein Zusammenhang zu den zwei vergangenen Einbrüchen Anfang Oktober in eine Bäckerei im Landkreis Forchheim besteht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.