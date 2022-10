SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Seit Mittwochabend fahndet die Schweinfurter Polizei nach einem vermissten 78-Jährigen. Er war zuletzt am Nachmittag an einer Bushaltestelle in Schwebheim gesehen worden und ist seitdem spurlos verschwunden. Da er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.